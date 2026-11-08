Cezayir temsilcisi USM Alger, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'a kendi evinde üç bir mağlubiyet yaşatarak büyük bir darbe vurdu ve tarihinde ikinci kez Afrika Süper Kupası'nı kazanarak kıtanın futbol devleri arasındaki yerini pekiştirdi.

USM Alger, bu akşam pazar günü Pretoria kentindeki Loftus Versfeld Stadı'nda oynanan Afrika Süper Kupası finalinde Sundowns'ı 3-1 mağlup ederek, kıtanın önde gelen kulüplerinden birinin karşısında kupa dolabına yeni bir kıtasal şampiyonluk daha ekledi.

Karşılaşma erken bir heyecanla başladı; USM Alger, skoru açmak için yalnızca dört dakika bekledi. Zakaria Draoui, Khaldi'nin pasından yararlanarak ağları havalandırdı ve takımını bir sıfır öne geçirdi.

Sundowns maça geri dönmeye çalıştı ve 25. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Reyners penaltı atışını kullanarak topu ağlara gönderdi ve maçı başa döndürdü.

Ancak Cezayir ekibi 37. dakikada Redouani ile yeniden öne geçti. Redouani, direkten dönen topu kafa vuruşuyla ağlara yolladı ve ilk yarı USM Alger'in iki bir üstünlüğüyle sona erdi.

Maç, ilk yarının ardından Loftus Versfeld Stadı'na şiddetli yağmur yağması nedeniyle zorunlu olarak durdu. Bu durum, sahanın oynanabilirliği ve oyuncuların güvenliğine ilişkin endişeler ortasında ikinci yarının başlamasının gecikmesine yol açtı; karşılaşma, tamamlanabileceğinden emin olunduktan sonra yeniden başladı.

Oyunun yeniden başlamasıyla USM Alger üstünlüğünü sürdürdü ve Ahmed Khaldi, Güney Afrika ekibine yeni bir darbe vurdu. Sol kanattan hareketlenen Khaldi, uzak köşeye sert bir şut çekerek 55. dakikada üçüncü golü kaydetti; böylece takımının üstünlüğünü pekiştirirken Sundowns'ı zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Cezayir ekibi son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı üç bir kazanarak tarihinde ikinci kez Afrika Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

USM Alger kupayı ilk kez 2023 yılında, Mısır temsilcisi Al Ahly'yi bir sıfır mağlup ederek kazanmıştı; şimdi ise kıtasal başarısını tekrarlayarak kayıtlarına yeni bir şampiyonluk ekledi.

Cezayir ekibi ayrıca maça yüksek moralle çıkmıştı. Takım, 16 Mayıs 2026 tarihinde Mısır temsilcisi Zamalek'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek tarihinde ikinci kez CAF Konfederasyon Kupası'nı kazanmıştı.

Buna karşılık Mamelodi Sundowns, maça Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu sıfatıyla çıkmıştı. Kupayı Fas temsilcisi AS FAR karşısında kazanan takım, kıtasal kayıtlarına Süper Kupa'yı da eklemeyi umuyordu; ancak karşılaşmayı kazanmayı ve kupayı Pretoria'nın kalbinden söküp almayı başaran USM Alger'in hırsına çarptı.

Sundowns, Afrika Süper Kupası'nı daha önce 2017 yılında, Kongo ekibi TP Mazembe'yi bir sıfır mağlup ederek kazanmıştı.