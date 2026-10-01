Joao Cancelo, bu akşam oynanan ve iki takımı Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında Kopenhag'daki Parken Stadı'nda bir araya getiren Danimarka karşılaşmasının 13. dakikasında Portekiz Milli Takımı'nı öne geçiren golü kaydetti.

Gol, Portekiz'in hücum hattını yöneten isim olarak Cristiano Ronaldo'nun halefi haline gelen Gonçalo Ramos'un asistiyle geldi.

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23. dakikada ise Mikkel Damsgaard, ceza sahası içinden gönderdiği muhteşem bir vuruşla ev sahibi takım adına beraberliği sağlamayı başardı.

Ancak Gonçalo Ramos, Bruno Fernandes ile yaptığı dikkat çekici bir pas alışverişinin ardından kaleye doğru hızlı bir çıkış yapıp bunu ağlara ustaca bir vuruşla sonuçlandırarak 25. dakikada ikinci golü kaydetti ve Portekiz'i hızlıca yeniden öne geçirdi.

Ronaldo, Norveç karşısında oynanan son maçta forma giymemesi nedeniyle teknik heyetle yaşadığı gerginliğin ardından milli takım kafilesinden ayrılmış, basında çıkan haberler ise onun milli takım kariyerinin sona erdiğinden söz etmişti.

Portekiz Milli Takımı, bugünkü maça Avrupa Uluslar Ligi Birinci Seviye Dördüncü Grup'un lideri olarak çıktı. Galler ve Norveç'i mağlup eden ekip 6 puana sahipken, Danimarka'nın 3 puanı bulunuyor.



