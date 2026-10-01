Joao Cancelo, bu akşam Perşembe günü oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Portekiz Milli Takımı'nı Danimarka karşısında öne geçiren golü kaydetti. İki takımı UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya getiren maç, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanıyor.

Gol, Portekiz hücumunun yönetiminde Cristiano Ronaldo'nun halefi haline gelen Goncalo Ramos'un asistiyle geldi.

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23. dakikada Mikkel Damsgaard, ceza sahası içinden gönderdiği muhteşem bir şutla ev sahibi takım adına beraberliği yakaladı.

Ancak Goncalo Ramos, 25. dakikada ikinci golü kaydederek Portekiz'i hızlıca yeniden öne geçirdi. Bruno Fernandes ile yaptığı seçkin pas alışverişinin ardından kaleye doğru yaptığı hızlı bir atağı, filelere ustaca bir şutla sonlandırdı.

Ronaldo, Norveç karşısındaki son maçta forma giymemesi nedeniyle teknik heyetle yaşadığı gerginliğin ardından milli takım kafilesinden ayrılmıştı. Basındaki haberler, milli takım kariyerinin sona erdiğinden bahsetti.

Portekiz Milli Takımı, bugünkü maça UEFA Uluslar Ligi'nin birinci seviyesindeki Dördüncü Grup'un lideri olarak girdi. Galler ve Norveç'i yendikten sonra 6 puana sahipken, Danimarka'nın 3 puanı bulunuyor.



