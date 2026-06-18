Video: Portekiz'in düşüşünden yararlanarak... Luis Díaz, Kolombiya'ya Özbekistan karşısında galibiyeti kazandırdı

Kolombiya milli takımı, Portekiz’in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasını en iyi şekilde değerlendirerek, 2026 Dünya Kupası 11. Grubun ilk turu kapsamında bugün Perşembe sabahı Özbekistan’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bayern Münih'in yıldızı Luis Díaz, bir gol atıp bir gol pası vererek Kolombiya milli takımını heyecan verici bir galibiyete taşıdı. Böylece Latin Amerika ekibi 3 puanla grubun zirvesine yerleşirken, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Asya ekibi ise puansız olarak sıralamanın en altında yer aldı.

Kolombiya, 40. dakikada Crystal Palace’ın sağ bek oyuncusu Victor Muñoz’un golüyle skoru açtı. Muñoz, Luis Díaz’tan gelen muhteşem bir uzun pası tek dokunuşla havada vurarak topu ağlara gönderdi.

Özbekistan ise 60. dakikada Abbasbek Fayzulaev'in golüyle skoru eşitledi. Fayzulaev, kaleci Camilo Vargas'tan seken topu değerlendirerek, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Özbekistan, beraberliğin sevincini uzun süre yaşayamadı; çünkü 5 dakika sonra Luis Díaz geri döndü ve ceza sahası içinden attığı isabetli bir şutla Kolombiya’nın ikinci golünü kaydetti. Özbek kalecisi topu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Maçın bitimine saniyeler kala, tam olarak 90+9. dakikada, oyuna sonradan giren Jaminton Campaz, güçlü bir kafa vuruşuyla üçüncü golü atarak Kolombiya'nın galibiyetini kesinleştirdi.

Kolombiya, ikinci turda önümüzdeki Çarşamba sabahı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak; grup aşamasının son maçında ise 28 Haziran Pazar sabahı Portekiz ile karşı karşıya gelecek.







