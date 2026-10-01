Video: Portekiz, Cristiano'nun kutlamasına rağmen Danimarka'yı mağlup etti

Cristiano Ronaldo sonrası dönemin ilk gerçek sınavında Portekiz Milli Takımı, kampını sarsan yankı uyandıran krizin sonuçlarını geride bırakmayı başardı ve bu akşam, perşembe günü, Kopenhag'daki "Parken" Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında ev sahibi Danimarka karşısında 4-2'lik zorlu ve heyecanlı bir galibiyet elde etti.

Portekiz Milli Takımı, tarihi kaptanı Cristiano Ronaldo'nun dün çarşamba günü, Norveç karşısında forma giyememesi nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı ünlü anlaşmazlığın ardından kamptan ani ayrılışının yarattığı büyük baskı altında maça çıktı ve kendisini, "Don" olmadan da hayatın devam ettiğini kanıtlamakla yükümlü buldu.

Bu farklı galibiyetle Portekiz Milli Takımı, 3 galibiyetten topladığı 9 puanla puan kaybı yaşamadan grup liderliğini pekiştirdi ve Uluslar Ligi'nde bir sonraki tura yükselmeye güçlü biçimde yaklaştı.

Danimarka Milli Takımı ise -1'lik averaja rağmen (6 attı, 7 yedi) averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak üçüncü sıradaki Norveç'in önüne geçerken, Galler sıralamanın en altında bulunuyor.

Maça hesapları bozacak bir gol arayışıyla hızlı bir tempo ve erken Portekiz baskısıyla başlandı. İstediklerini de buldular; João Cancelo'nun golüyle skoru açarak konuk ekibe öne geçme avantajı sağladı. Ancak Danimarka'nın cevabı çok gecikmedi; Mikkel Damsgaard, parlayan Mohamed Daramy'nin asistiyle gelen muhteşem bir organizasyonun ardından beraberliği sağlamayı başardı.

Ev sahibi takım beraberliğin keyfini uzun süre süremedi; zira ilk 11'de Ronaldo'nun doğrudan yerine giren Gonçalo Ramos, Portekiz'i yeniden öne geçirdi ve heyecanlı ilk yarı, Léao ve Cancelo aracılığıyla gelen çekingen Danimarka denemelerine rağmen topa sahip olma ve tehlike yaratmada göreli üstünlüğün damga vurduğu, hak edilmiş bir Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında Portekiz, Bruno Fernandes aracılığıyla gelen net bir fırsatla maçı bitirmeye çok yaklaştı ancak Danimarka kalecisi bu şutu ustalıkla kurtardı ve ceza, diğer taraftan hızla geldi.

Düzenli bir kontratakta yıldız oyuncu Rasmus Højlund, Damsgaard'ın ustaca asistinin ardından Danimarka adına beraberliği sağlamayı başardı ve Cristiano Ronaldo'nun ünlü "Siiiu" sevinciyle Parken tribünlerini ateşleyen, Portekizlilere kışkırtıcı bir mesaj taşıyan bir anla gol sevinci yaşadı.









Beraberlik golünün ardından maç tehlikeli bir viraja girdi; Danimarka öne geçecek golü aramak için var gücüyle bastırdı ve yedek oyuncu Gustav Isaksen aracılığıyla net bir fırsatı harcarken, Portekiz, Bruno Fernandes ve Rafael Léao'nun yönettiği hızlı kontratak silahına yaslandı.

Danimarka Milli Takımı'nın gole en yakın göründüğü anda ise sahneye Vitinha çıkarak işi bitirdi; hızlı bir Portekiz kontratağının ardından, Bruno'nun ustaca bir ortayı harcamasının ardından, Vitinha'nın kendisi dönüp Portekiz'e üçüncü kez öne geçme avantajını kazandırdı; bu, maçın tüm görünümünü değiştiren goldü.





Portekiz Milli Takımı bunun ardından skoru güvence altına almaya çalıştı ve teknik heyet, hücum baskısını artırmak için Trincão kartını devreye soktu; böylece maç konuk ekip için daha tehlikeli bir hal aldı.

Ramos, savunmaya çarpan güçlü bir şutla dördüncüyü eklemeye çok yaklaştı; son çeyrek saatte Portekiz'in hücum dalgası karşısında Danimarka savunmasının yaşadığı belirgin zorlanma arasında maç, Portekiz'in efsanesi olmadan da kazanabileceğini kanıtlayan değerli bir galibiyetiyle sona erdi.









Maçın son dakikalarına yaklaşılırken karşılaşma gerçek bir destana dönüştü; Danimarka Milli Takımı, en azından bir puanı kurtarma arayışıyla gösterdiği büyük hücum atağının ortasında, beraberlik peşinde Portekizli rakibine kendi bölgelerinde boğucu bir kuşatma uyguladı.

Bu baskı altında Portekiz Milli Takımı, en ölümcül silahına, orta saha ikilisi Vitinha ve Bruno Fernandes aracılığıyla gelen ve Danimarka savunmasını şaşkına çeviren yıldırım kontrataklara başvurdu.

Maç büyük gerginlik anlarına sahne oldu; Mohamed Daramy, bir paslaşmaya yetişmeye çalışan Bruno Fernandes'e geç yaptığı bir müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ardından Portekiz Milli Takımı'nın kendisi bir felaketten kurtuldu; Rúben Neves'in sert müdahalesinin video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın devreye girmesini ve pozisyonun gözden geçirilmesini gerektirmesinin ardından, hakem saha hakemini çağırmadan onun yüzüne yalnızca sarı kart göstermekle yetindi ve böylece Portekiz, dengeleri tersine çevirebilecek bir kırmızı karttan kurtuldu.

Danimarkalıların coşkusunu kırmak ve hücumu canlandırmak amacıyla Portekiz teknik heyeti, Pedro Neto ve Gonçalo Ramos'un yerine João Neves ve João Félix'i oyuna sokarak çifte değişiklik yaptı.

Bu değişiklik sihirli etkisini gösterdi; 87. dakikada, örnek bir kontratakta yedek oyuncu João Félix, Portekiz Milli Takımı'nın dördüncü golüne imza atarak maçı tamamen bitirdi ve skoru 4-2'ye taşıdı.









Félix'in golü, Danimarka'nın başkaldırısını sona erdiren adeta son kurşun oldu ve Portekiz Milli Takımı'nın, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının ve Jesus ile yaşanan kamp krizinin yarattığı tüm gürültüye rağmen, bu çileyi Parken Stadı'nın kalbinde büyük bir zafere dönüştürmeye yetecek derinliğe ve kaliteye sahip olduğunu doğruladı; "Don" sonrası dönemi farklı ve heyecanlı bir galibiyetle başlattı.



