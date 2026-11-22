Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında bu pazar akşamı Anfield'da oynanan İngiltere klasiğinde Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek kolay ve farklı bir galibiyet aldı. Mücadele, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino için felaket bir başlangıca sahne oldu.

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Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un üstünlüğünü kabul ettirmesi uzun sürmedi. Manchester United 8. dakikada ağır bir darbe aldı. Hakem, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Alexander Isak'ı düşüren Leny Yoro'ya kırmızı kart gösterdi ve takım, maçın çok erken bir anında 10 kişi kaldı.

Liverpool sayısal üstünlüğü hızla değerlendirdi. Dominik Szoboszlai, bu faulden kazanılan serbest vuruşu başarıyla kullanarak 10. dakikada ilk golü attı ve ev sahibini öne geçirirken Manchester United'ı maçın başından itibaren büyük bir baskı altına soktu.

Aradan yalnızca üç dakika geçmişti ki Liverpool yeniden vurdu. Florian Wirtz, rakibin güçlü başlangıcıyla baş edemeyen Manchester United'daki belirgin karmaşadan yararlanarak 13. dakikada ikinci golü kaydetti ve Manchester United yaklaşık ilk çeyrek saat içinde iki gol geriye düştü.

Bu başlangıç Pochettino'nun hesaplarını tamamen alt üst etti. Arjantinli teknik adam, erken gelen kırmızı kart ve iki gollük dezavantajla baş etmek zorunda kaldı. Manchester United'ın bir an önce dengesini bulması gereken bir dönemde takım, Liverpool'un aralıksız hücum baskısı karşısında açıkça zorlandı.

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Öte yandan Liverpool maça tamamen hâkim oldu. Ev sahibine ayak uyduramayan ve kalesini etkili biçimde tehdit edemeyen Manchester United ciddi bir tehlike yaratamadı, adeta seyirci kaldı. Liverpool ise oyunun temposunu kontrol ederek rakip savunmada beliren boşlukları değerlendirdi.

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Liverpool maç boyunca farkı daha da açabilirdi. Hücumda açık bir üstünlük kuran ev sahibinin oyuncuları iki yarıda da çok sayıda fırsatı harcadı. Manchester United ise çözüm üretemedi, topla çıkmakta ve hücum bölgelerine ulaşmakta büyük zorluk yaşadı.

Pochettino, kadrosunda değişikliklere giderek duruma çare bulmaya çalıştı. Yoro'nun kırmızı kartının ardından savunmayı yeniden organize etmek ve Liverpool hücumuna karşı boşlukları daraltmak amacıyla erken bir değişiklikle Bryan Mbeumo'nun yerine Harry Maguire'ı oyuna aldı. Ancak bu hamle, kaleyi tehdit etmeyi ve pozisyon üretmeyi sürdüren ev sahibinin üstünlüğünü durdurmaya yetmedi.

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İkinci yarıda da tablo değişmedi. Liverpool açık üstünlüğünü korurken Manchester United gerçek anlamda bir hücum tepkisi ortaya koyamadı. Özellikle sayısal eksikliğin sürmesi ve iki gol geride olması nedeniyle maça geri döneceğine dair güçlü bir işaret de vermedi.

66. dakikada Liverpool üçüncü golü buldu. Bradley Barcola'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortaya tek vuruşla karşılık veren Rio Ngumoha topu ağlara göndererek Liverpool'un üstünlüğünü perçinledi ve Manchester United'ın geri dönüşe dair kalan son umutlarını da söndürdü.

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Üçüncü gol, Liverpool'un maç boyunca kurduğu büyük hâkimiyetin skora yansıması oldu. Sayısal ve teknik üstünlüğünü iyi değerlendiren ev sahibi pozisyon üretmeyi ve rakip kaleye ulaşmayı sürdürürken, Manchester United en zorlu maçlarından birinde kendini affettirecek bir performans ortaya koyamadı.

Yeni bir savunma hatasından yararlanan Liverpool, 83. dakikada Victor Muñoz'un golüyle skoru 4-0'a getirdi. Muñoz, Florian Wirtz'in harika pasıyla kaleciyle tamamen karşı karşıya kalmıştı.

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Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Liverpool dördüncü sırada yer alırken, Manchester United'ın sıkıntıları sürdü. 8 puanda kalan ekip, sondan bir önceki sıra olan 19. basamakta bulunuyor.