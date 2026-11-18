Fazla beklemedi, tanışmak için zaman da istemedi. Carrington'daki ilk görüntüsünde Mauricio Pochettino, Manchester United taraftarlarına doğrudan bir mesaj verdi. Bu mesajda tek bir söz vardı: "Sonuna kadar mücadele."

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Mauricio Pochettino, Manchester United taraftarlarına ilk mesajını verdi ve takımın Premier Lig'de içinde bulunduğu zor duruma rağmen onlara olağanüstü bir sezon vaat etti.

United, çarşamba akşamı Pochettino'nun Carrington'daki ilk buluşmasına ait kısa bir tanıtım videosu yayımladı. Bu adım, taraftarların heyecanını daha da artırdı.

Pochettino, ABD Milli Takımı ile çıktığı son maçın ardından gece yaptığı uçak yolculuğuyla çarşamba günü Birleşik Krallık'a ulaştı ve hiç dinlenmeden doğrudan yeni kulübünün atmosferine dahil oldu.

Arjantinli teknik adam, Manchester United çalışanları ve yöneticileriyle görüştükten sonra kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla taraftarlara kısa bir konuşma yaptı. Pochettino ilk mesajında şunları söyledi: "Merhaba arkadaşlar. Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin hakkınızda pek çok harika şey duydum."

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Pochettino şöyle devam etti: "Birlikte çalışarak ve iletişim kurarak tüm mutluluğu yaşamayı umuyorum. Bu sezon, oyuncularımıza destek olmak ve hak ettiğimiz sonuçları almak için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaları adına onları motive etmek açısından özel bir sezon olacak."

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Bu mesaj, Manchester United'ın küme düşme tehlikesiyle boğuştuğu bir döneme denk geliyor. Crystal Palace ve Sunderland'in kazanması halinde United, önümüzdeki pazar Anfield'da oynanacak maç başlamadan önce son sıraya gerileyebilir.

Michael Carrick, Rúben Amorim'in yerine takımın başına geçmesinden 10 ay sonra görevden alındı. Manchester United'ın Premier Lig'deki son galibiyeti 80 gün önce, 30 Ağustos'ta geldi. Bu rakam, krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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Pochettino'ya Manchester United'ı küme düşme mücadelesinden kurtarma görevi verildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantilemek neredeyse imkânsız görünüyor, zira takım 10 maçta yalnızca 8 puan topladı.

United, Arsenal, Manchester City, Brighton ve Liverpool'un yer aldığı ilk dört sıranın 10 puan gerisinde bulunuyor. Pochettino'nun eski takımı Chelsea ise sadece 2 puan farkla beşinci sırada.

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Chelsea'nin eski teknik direktörü, kulübün Carrington'daki antrenman tesislerinde CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox tarafından karşılandı. Pochettino daha sonra yeni takımının bazı oyuncularıyla bir araya geldi.

Pochettino, ilk tam antrenmanına yarın çıkacak. Hazırlıklar ise çoktan başladı. Güvendiği yardımcısı Jesús Pérez, temelleri atmak için pazar günü sabahın erken saatlerinde Manchester'a ulaştı.

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Pérez'e kaleci antrenörü Toni Jiménez ile Pochettino'nun oğlu ve kondisyoner Sebastiano eşlik etti. Üçlü, yeni teknik direktör göreve başlamaya hazırlanırken milli takımlara gitmeyen oyuncularla çalıştı.

Bu durum, Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekliye ayrılmasından bu yana Manchester United'ın dokuzuncu kalıcı teknik direktörü olan Pochettino için büyük bir sınav anlamına geliyor. Bu tablo, kulübün son yıllarda yaşadığı istikrarsızlığın boyutunu da ortaya koyuyor.

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Arjantinli teknik adamın gelişinin ardından Manchester United, teknik ve idari ekipten beş isimle yollarını ayırdı. Bu isimler arasında yardımcı antrenör Steve Holland, antrenörler Jonny Evans, Jonathan Woodgate ve Travis Binnion ile kaleci antrenörü Craig Mawson bulunuyor.