Hırvat Ivan Perisic, PSV'nin Real Madrid'e karşı golünü atarak Şampiyonlar Ligi tarihine adını büyük harflerle yazdırdı ve turnuva tarihinde İspanyol kulübüne gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Hollanda ekibinin kanat oyuncusu, büyük maçlardaki varlığını bir kez daha kanıtladığı yeni bir gece yaşadı.

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Ivan Perisic, bu akşam (salı) Santiago Bernabeu'da oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta mücadelesinde 32. dakikada PSV'nin Real Madrid'e karşı ilk golünü attı.

Real Madrid öne geçecek golü ararken hakem, yarım saat geride kaldığında Aurelien Tchouameni'nin ceza sahası içinde konuk ekibin oyuncusu Sven Mijnans'ın ayağına basması üzerine PSV lehine penaltı noktasını gösterdi.

Hırvat yıldız, penaltıyı Courtois'nın soluna isabetli bir vuruşla göndererek Hollanda ekibini öne geçirdi.

MisterChip'in istatistiğine göre Perisic bu golü 37 yaş 295 günlükken attı ve kıta turnuvasında Real Madrid'e gol atan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2010 yılında Real Madrid filelerini 37 yaş 86 günlükken havalandıran İtalyan Filippo Inzaghi'ye aitti.

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Hırvat oyuncunun başarısı bununla da sınırlı kalmadı: Opta, Perisic'in aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan gol atan en yaşlı oyuncu olduğunu doğruladı.

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Opta ayrıca Perisic'in Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı golcüleri listesinde dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti.

4 kulüple 10 gol

Perisic, Şampiyonlar Ligi'nde kişisel tarihini yazmaya devam etti. MisterChip'in aktardığına göre Real Madrid'e attığı golle turnuvadaki gol sayısını 10'a çıkaran Hırvat oyuncu, bu golleri Borussia Dortmund, Bayern Münih, Inter ve PSV olmak üzere 4 farklı kulübün formasıyla kaydetti.

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Aynı kaynak, Perisic'in 2011 yılında attığı ilk Şampiyonlar Ligi golü ile Real Madrid'e attığı son gol arasında 15 yıl bulunduğunu da ekledi.

Hırvat oyuncu son dönemde Avrupa devlerine karşı dikkat çekici bir performans sergiliyor. Squawka'nın belirttiğine göre Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört golü Juventus, Arsenal ve Liverpool'a karşı geldi; ardından listesine Real Madrid'i de ekledi. Bu da büyük maçlardaki istikrarlı varlığına işaret ediyor.

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Penaltı, Real Madrid'i istenmeyen bir listeye soktu

Perisic'in golü, Aurelien Tchouameni'nin müdahalesinin ardından hakemin VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltıdan geldi.

MisterChip'e göre Real Madrid, VAR'ın 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmaya başlamasından bu yana video müdahalesiyle aleyhine en çok penaltı verilen ikinci takım oldu. 5 penaltıyla Sevilla, Olympiakos ve Juventus ile aynı seviyede bulunan Real Madrid, listenin zirvesinde 6 penaltıyla yer alan Barcelona'nın ardından geliyor.