Video: Penaltılar Manchester City'yi Lig Kupası'nda Arsenal'in kaderinden kurtardı

Manchester City, çarşamba akşamı "Etihad" Stadı'nda normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçın ardından Brighton'ı penaltı atışları sonucunda (4-3) mağlup ederek İngiltere Lig Kupası çeyrek finaline zorlu bir şekilde yükseldi.

Penaltı atışlarında Manchester City adına Mateo Kovacic kaçırırken, Brighton'da Yasin El Ayyari ve Lewis Dunk penaltılarını kaçırdı.





Manchester City ile Brighton, önümüzdeki cumartesi günü aynı statta İngiltere Premier Lig'de yeniden karşı karşıya gelecek.

Bugünkü maça yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Manchester City, sezonun en büyük sürprizlerinden birinde dördüncü lig takımlarından Fleetwood'a penaltılarla elenerek turnuvadan veda eden Arsenal'in düştüğü tuzaktan sıyrılmayı başardı.

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Çeyrek final kuraları, Manchester City ve diğer 7 takımın katılımıyla daha sonra çekilecek.

Brighton, 30. dakikada Malick Yalçın'ın kaleci yüzüne çarpıp ardından ağlara giren şutuyla öne geçti; ancak ev sahibi ekip, ilk yarının bitimine 5 dakika kala Mateo Kovacic'in ceza sahası dışından kaleciyi yanıltan vuruşuyla skoru eşitledi.

Brighton, 47. dakikada yerden gelen bir ortadan yararlanan Georginio Rutter'ın golüyle yeniden öne geçti; ancak Manchester City, 72. dakikada Rayan Cherki'nin takım arkadaşı Vitor Reis'in ayağına çarpan şutuyla skoru tekrar eşitledi.