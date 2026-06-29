Video: Penaltı atışları... Paraguay sürpriz bir galibiyetle Almanya'yı Dünya Kupası'ndan eledi

Paraguay milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kaldıkları Almanya’yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda büyük bir sürpriz yarattı.

Bu galibiyetle Paraguay milli takımı Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi ve önümüzdeki Çarşamba sabahı oynanacak Fransa-İsveç maçının galibini bekliyor.

Paraguay Milli Takımı, 42. dakikada takım arkadaşı Matias Galarza’nın ortasını alan Julio Enciso’nun ustaca bir kafa vuruşuyla skoru açtı.

Almanya milli takımı ise ikinci yarıya hızlı bir şekilde beraberliği yakalamak amacıyla çıktı ve 54. dakikada Florian Wirtz’in muhteşem ortasının ardından Kai Havertz’in bir başka kafa vuruşuyla istediğini elde etti.













Almanya milli takımı sahayı boydan boya domine etti ve maçın büyük bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu; Paraguay milli takımı ise savunmaya ağırlık vererek kontrataklara yöneldi ve bu sayede Manuel Neuer'in kalesine bazı tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

Almanlar ilk yarının büyük bölümünde pas oyununda verimsizdi, ancak ikinci yarıda Latin Amerika ekibinin kalesine ortalardan gelen tehlikeli ataklar gerçekleştirdi; ancak skor değişmedi ve iki takım uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de durum aynı şekilde devam etti; Almanlar oyuna hakim oldu ve arka arkaya ataklar düzenlerken, Paraguaylı oyuncular ise dirençli bir savunma sergileyerek skoru berabere tutmayı başardılar.

Maçın en önemli anı 102. dakikada yaşandı; Jonathan Tah, köşe vuruşunun ardından güçlü bir kafa vuruşuyla gol attı, ancak Faslı hakem Jalal Jid, video yardım sistemine başvurduktan sonra, Almanya'dan Vladimir Anton'un Paraguay kalecisi Orlando Gil'e yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.









Uyl, ilk uzatma devresinin bitimine saniyeler kala Havertz’in bir başka kafa vuruşunu kurtararak Paraguay kalesini gol tehlikesinden kurtardı.

İkinci uzatma devresinde skor değişmedi. Paraguay milli takımı canlanarak Almanya ile karşılıklı ataklar gerçekleştirdi; her iki takımdan da sert müdahaleler görüldü ancak skor değişmedi ve maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında ise son gülen taraf Paraguay oldu.

Almanya milli takımı adına Kimmich, Musiala ve Amiri gol attı; Havertz, Voltimade ve Tah ise penaltılarını kaçırdı.

Diğer tarafta ise Paraguay milli takımı adına Mauricio, Gomez, Galarza ve Canali gol attı; Sanbria ve Balbuena ise penaltılarını kaçırdı

Almanya Milli Takımı, Curaçao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik galibiyetlerin yanı sıra Ekvador’a karşı 2-1’lik mağlubiyetle 6 puan toplayarak 5. Grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası’nda son 32’ye yükseldi.

Öte yandan, Paraguay milli takımı da 4. gruptu 4 puanla üçüncü sırada yer alarak aynı tura yükseldi. Takım, Türkiye’yi 1-0 mağlup etti, Avustralya ile golsüz berabere kaldı ve ABD’ye 4-1’lik ağır bir yenilgi aldı.







