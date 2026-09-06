Video: "Paralı askerler, buradan çıkamayacaksınız!" Barcelona'nın attığı beş golün ardından Mestalla'da öfke patlaması

Valencia taraftarları, gözlerinin önündeki her şeye karşı büyük bir öfke fırtınası koparttı: teknik direktöre, oyunculara ve VIP locasına.

Barcelona karşısında alınan 5-0'lık aşağılayıcı yenilgi, yaklaşık iki bin taraftarı Mestalla Stadı'nın ana girişinin önünde toplanmaya sevk etti; taraftarlar hakaret içeren sloganlar atarak yönetim kuruluna, oyunculara ve teknik direktöre küfürler yağdırdı.

"Marca" gazetesine göre öfkeli taraftarlar "Buradan çıkamayacaksınız!" diye tempo tuttu ve VIP locasının girişine yöneldi. Bu durum, güvenlik çemberi oluşturmak amacıyla yaya ve atlı çok sayıda Ulusal Polis memurunun sevk edilmesini gerektirdi.

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En büyük hissedara yönelik "Peter, hemen defol!" sloganları sürdü; aynı sloganlar teknik direktör Carlos Corberán'a ve oyunculara da yöneltildi; bilindik "Paralı askerler!" ifadesiyle birlikte.

Polisin varlığı, sıcaklık ve kuşkusuz durumun kendisinden kaynaklanan yorgunluk, dakikalar geçtikçe kalabalığın herhangi bir olay yaşanmadan dağılmasına yol açtı.

Kiat Lim, kulübün başkanlığını üstlenmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra, La Liga'daki bir maçta Mestalla Stadı'nın VIP locasındaki ilk görünümü için Barcelona maçını ideal bir fırsat olarak seçti.

Taraftarlar, en büyük hissedar Peter Lim'in oğlunun sürpriz bir şekilde ortaya çıkacağını öğrenmeden önce coşmaya başlamıştı. Ancak haber pazar sabahı yayılır yayılmaz, "Bugün gün o gün" ifadesi sosyal medyada yangın gibi yayıldı.









Valencia taraftarları, yalnızca sadece küme düşmemek için mücadele edebileceğine dair belirtileri bir kez daha gösteren takımdan (dört maçta bir puan) rahatsızlık duymakla kalmadı; aynı zamanda son gün bir defans oyuncusu ve bir forvet transfer etmeye boşuna çalışarak transfer dönemini yanlış şekilde kapatmalarından da bıktılar ve teknik direktör Carlos Corberán'ın berbat bir sportif yönetimin suç ortağı olduğunu düşünüyorlar.

Kiat Lim, Mestalla Stadı'nda alışılmadık bir şekilde Valencia oyuncularının otobüsüne saklanarak, futbol icra kurulu başkanı Ron Gourlay ve genel müdür Javier Solís'in refakatinde ortaya çıktı. Ancak VIP locasında saklanmadı; maçtan önce Barcelona başkanı Joan Laporta ile şakalaşırken görüldü.

Altıncı dakikada Lamine Yamal'ın golüyle birlikte ıslıklar başladı ve on dokuzuncu dakikada, stadyum dışında protesto etmeye karar veren taraftar tribünlerinden binlerce taraftar içeri girdiğinde, Mestalla tribünleri herkese karşı patladı: "Carlos, hemen defol", "Corberán, istifa et", "Yönetim kurulu, istifa edin", "Lim, seni alçak, defol Mestalla'dan"; "Peter, hemen defol", "Transferler nerede?", "Yarın tatil"; "Kulüp kalmadı, sadece forma var, paralı askerler durmalı".

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Su içme molaları, teknik alanından her ayrıldığında ıslıklanan Carlos Corberán'a saldırmak için kullanıldı.

Hatta oyuncularının hatalarıyla alay ettiler ve bu hataları alkışladılar; bitiş düdüğünün çalmasıyla büyük bir öfke dalgası başladı; yöneticiler locasına ve oyunculara "Buradan çıkamayacaksınız!" gibi tehdit mesajları yöneltildi.

O ana kadar bazı taraftarlar yerlerinden çoktan ayrılmıştı, ancak diğerleri sokakta protestolara devam etmek için bekledi.







