Video: "Özür dilemek istiyordu" - Andorra kalecisi De Miguel'in ölümünün ardından yıkıldı

FC Andorra kalecisi Jesús Owono, İspanya İkinci Lig'de iki takımın karşılaşmasında aralarında yaşanan şiddetli çarpışma sırasında ağır bir sakatlık geçiren ve bu sakatlığa bağlı olarak hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel'in ölümünün ardından büyük bir şok ve derin bir üzüntü yaşıyor. Bu olay, kalecinin geleceğini gölgeledi ve kazadaki sorumluluğuna dair soru işaretleri doğurdu.

İspanyol radyosu "Cadena COPE", 25 yaşındaki Owono'nun olaydan sonra zor bir psikolojik duruma girdiğini ve salı sabahı ölümü doğrulanana kadar forvetin sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Radyo ayrıca Andorra kalecisinin oyuncunun ailesine özel bir özür sunmaya niyetli olduğuna dikkat çekti.

Pazartesi akşamı "Heliodoro Rodríguez López" stadında oynanan maçta, Owono'nun topu forvetle çekişmek için atılması ve ikili mücadele sırasında dizini yukarı kaldırmasının ardından iki oyuncu arasında şiddetli bir çarpışma yaşandı. Bu durum, De Miguel'in ağır şekilde yaralanmasına yol açtı. Oyuncu hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumu kötüleşti ve 30 yaşında hayatını kaybetti.

Olay, özellikle müdahale görüntülerinin yayılmasının ardından Andorra kalecisine yönelik bir eleştiri dalgası doğurdu. Ancak kulüp yetkililerinin açıklamalarına göre Owono'nun forvete zarar verme kastı yoktu ve yaşananlar kasıtlı değildi.

Öte yandan, olayın gerek sportif gerekse hukuki düzeyde doğurabileceği sonuçlara ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürüyor. Zira müdahalenin ağırlığı ya da oyuncunun ölümü, kalecinin sorumluluğunun otomatik olarak sabit olduğu anlamına gelmiyor; herhangi bir sorumluluk süreci ise ikili mücadelenin niteliğini, oyun kurallarına ne ölçüde aykırı olduğunu ve ölümle nedensellik ilişkisini belirleyecek soruşturma sonuçlarına ve delillere bağlı.

FC Andorra başkanı ve eski Barcelona oyuncusu Gerard Piqué, Tenerife forveti için dokunaklı bir mesajla taziyede bulunmuş ve şöyle demişti: "Kalbimin derinliklerinden çok üzgünüm. Huzur içinde yat Jesús."

İspanyol futbolu geniş çaplı bir taziye dalgasına sahne oldu ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, oyuncunun yasını tutmak amacıyla salı günü oynanması planlanan bazı kupa maçlarını ertelemeye karar verdi.