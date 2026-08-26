Muhammed Salah, Türkiye'de taraftarların gündemine oturmak için uzun bir zamana ihtiyaç duymadı; sahalardaki parlak performansının etkisi bir sanat etkinliğine kadar uzandı ve bir Türk şarkıcı, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'la ortaya koyduğu performansı kutlamak için ona bir şarkı bölümü ayırdı.

Türk şarkıcı Öykü Gürman, Salah'ın dikkat çeken performansı ve Türkiye Süper Lig'in ikinci haftasında pazar günü Trabzonspor'u Başakşehir karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan iki golünün ardından ona özel bir şarkı armağan etti.

Gürman, Instagram platformundaki hesabında "story" özelliği üzerinden bir video paylaştı. Videoda, sahne aldığı bir etkinlikte bu şarkıyı seslendirirken görüldü ve Mısır Millî Takımı'nın kaptanının adını öven sözler tekrarladı. Bu sözler arasında şunlar da vardı: "Allah.. Allah.. Allah.. Muhammed Salah".









Bu jest özel bir anlam taşıyor; zira Gürman, İstanbul'da doğup büyümüş olmasına rağmen Trabzon şehrine mensup.









Mısırlı yıldız, Trabzonspor'la etkileyici başlangıcını sürdürdü. Takımla üç maça çıktı; ilkinde Kasımpaşa karşısında berabere kaldı, ardından takım Avrupa Ligi eleme turunda Macar ekibi Ferencváros'a yenildi, sonrasında ise Salah, takımı Başakşehir'e karşı muhteşem bir ikili golle galibiyete taşıdı.

Salah, Liverpool'daki kariyerinin sona ermesinin ardından bu yaz Trabzonspor'a transfer oldu. Bu kariyeri, Mısır Millî Takımı'nı ilk kez son 16 turuna taşıdığı tarihi bir Dünya Kupası'na katılımına da tanıklık etmişti.