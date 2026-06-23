Video: Özbekistan'ın iki golüne rağmen... Suudi yıldız: Ronaldo en iyisi değil... Messi fark yaratıyor

Eski Suudi futbol yıldızı Ahmed Atef, Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan’a karşı attığı iki gole rağmen onu en iyi oyuncu olarak kabul etmedi ve Arjantinli rakibi Lionel Messi’nin ondan daha iyi olduğunu belirtti.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Salı günü Houston Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz milli takımını Özbekistan'a karşı 5-0'lık galibiyete taşıdı.

Maçın ardından “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programına konuşan Atif, “Messi yoktan gol atıyor, kendi fırsatlarını yaratıyor; oysa Ronaldo bu yaşta kendisine fırsat yaratacak birine ihtiyaç duyuyor” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: "Ronaldo bir efsanedir ve kimse onun hakkında konuşamaz; o futbolun efsanelerinden biridir, ancak Messi bir adım önde."

Son olarak şunları söyledi: “Ronaldo, tarih boyunca Messi’den sonra dünyanın en iyi ikinci oyuncusudur. Çünkü sahada her şeyi yapan Messi’dir; pas verme, top sürme, şut atma ve Arjantin’i zafere taşıma açısından.”

Messi ve Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşması durumunda kimin kazanacağına dair beklentisi sorulduğunda Atif, “Arjantin’in kazanacağını tahmin ediyorum, Portekiz’in değil” dedi.

Portekiz ve Arjantin milli takımlarının, sırasıyla son 32 ve çeyrek final maçlarını geçmeleri halinde, 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek final turunda karşılaşabilecekleri belirtiliyor.