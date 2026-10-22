Suudi Arabistan futbolunun efsanesi Muhammed Nur, turnuvada yer almamasına rağmen Ittihad'ın 2026 Suudi Süper Kupası'nı kazanacağını öngörerek herkesi şaşırttı.

Suudi Süper Kupası turnuvası, önümüzdeki 19-23 Aralık tarihleri arasında Kuveyt'te oynanacak. Turnuvaya Nassr, Khaleej, Al-Ahli ve Al-Qadsiah olmak üzere 4 takım katılacak.

Muhammed Nur, "Nadeena" programının "X" platformundaki hesabı üzerinden paylaşılan bir video klipte, Suudi Arabistan Krallığı'nda bu sezon şampiyonlukları kazanacak takımlara dair tahminleri soruldu.

Suudi Arabistan futbolunun efsanesi, Ittihad'ın katıldığı tüm turnuvaları, yani Roshn Ligi'ni, Harameyn'in Hizmetkârı Kupası'nı ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını beklediğini söyledi.

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Ancak en garibi, kendisine Suudi Süper Kupası'nın şampiyonu sorulduğunda ortaya çıktı; zira turnuvada yer almamasına rağmen Ittihad'ın yine şampiyon olacağını söyledi.

"Amid", en iyi günlerini yaşamıyor. Roshn Suudi Ligi'nde takım, 20 puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve bir maç fazla oynayan lider Al-Qadsiah'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Cidde ekibi ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin Batı grubunda, bir beraberlik ve bir yenilgiden topladığı tek puanla on birinci sırada yer alıyor ve şu ana kadar hiçbir galibiyet elde edemedi.