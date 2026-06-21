Video: Oyarzabal'ın golüyle... Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihine arka kapıdan girdi

Suudi Arabistan milli takımı, İspanya milli takımının forveti Mikel Oyarzabal’ın golüyle Dünya Kupası tarihine arka kapıdan girdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşılaştı.

İspanya Milli Takımı maça çok güçlü bir başlangıç yaptı ve sadece 24 dakika içinde 3 gol atmayı başardı; Oyarzabal bu gollerin hepsinde rol oynadı.

İspanyol forvet, 10. dakikada Alamin Yamal'ın ilk golünü hazırladıktan sonra, 21. ve 24. dakikalarda ikinci ve üçüncü golleri kendisi attı.

"Opta" istatistik ağına göre, Suudi Arabistan milli takımı, İspanya'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk 25 dakikada 3 gol attığı ilk takım oldu.

21. yüzyılda Dünya Kupası'nda ilk 25 dakikada 3 gol atan başka hiçbir milli takım olmadı; bunu başaran tek takım, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya karşısında bunu başaran Almanya milli takımıydı.

"X" sitesindeki "Mstership" istatistik hesabına göre, Oyarzabal, Dünya Kupası tarihi boyunca ilk 24 dakikada 2 gol atıp 1 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Genel olarak bakıldığında, Oyarzabal son 13 maçta İspanya milli takımıyla toplam 21 katkıya imzaattı; bunlardan 14'ü gol, 7'si ise asist oldu.