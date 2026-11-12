Video: Oyarzabal, Donnarumma'nın feci hatasının cezasını kesti, İtalya ise darbeye karşılık verdi

Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, bu akşam Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftası kapsamındaki maçta, İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yaptığı ağır hatayı değerlendirerek Fransa Milli Takımı'nın öne geçiren golünü kaydetti.

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Gol, maçın onuncu dakikasında geldi. Donnarumma, arkadan oyun kurmaya çalışırken yaptığı pas hatasıyla topu doğrudan Olise'nin ayağına gönderdi; Fransız oyuncu bu armağanı değerlendirmekte tereddüt etmedi.

Topla ceza sahasına giren Fransız, ardından topu ağlara göndererek konuk takıma erken üstünlüğü getirdi.

Bu hata, İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Donnarumma için büyük bir utanç kaynağı oldu; Avrupa çapında önemli bir karşılaşmanın başında rakibine kolay bir gol fırsatı tanımış oldu.

Ancak genç forvet arkadaşı Francesco Pio Esposito, 26. dakikada kanat oyuncusu Nicolò Cambiaghi'nin kaleönüne yaptığı ortanın ardından İtalya için beraberlik golünü (1-1) kaydetti.

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Öte yandan Olise, çalım, pas ve şut yoluyla fark yaratma yeteneğinin yanı sıra giderek artan gol katkılarıyla teknik direktör Zinedine Zidane'ın kadrosundaki en önemli hücum silahlarından biri haline geldikten sonra Fransa Milli Takımı ile üstün performanslar sergilemeyi sürdürdü.

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Eski Crystal Palace yıldızı, 2025-2026 sezonunda Almanya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü almayı başardı; ayrıca 21 asistle turnuvanın asist krallığı listesinde zirveye yerleşti. Buna ek olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol katkıları onu dünyanın en önemli oyun kurucuları arasına taşıdı.

Olise'nin etkisi kulüp düzeyiyle sınırlı kalmadı; Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi ve ülkesinin, Fransa'nın yarı finale yükseldiği 2026 Dünya Kupası serüvenine katıldı. Ayrıca 7 gole yaptığı asistle turnuvanın tek bir edisyonundaki en fazla asist rekorunu eşitledi.

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İtalya ile yapılacak karşılaşma, bu turu birinci seviyedeki Birinci Grup'un lideri olarak 10 puanla giren Fransa Milli Takımı açısından önemli bir dönemece denk geliyor. Fransa, oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederken, İtalya Milli Takımı 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen 2 Ekim'de oynanan ilk maç ise 1-1 berabere sona ermişti; Olise'nin 55. dakikada kendi sahasında Fransa'yı öne geçirmesinin ardından Alessandro Bastoni 68. dakikada İtalya için beraberliği sağlamıştı.

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Fransa Milli Takımı üstünlüğünü pekiştirmeyi ve grup liderliğini garantilemeyi hedeflerken, İtalya Milli Takımı saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet elde etmeyi ve grup aşamasının son turu öncesinde rakibiyle arasındaki farkı kapatmayı umuyor.

Belçika Milli Takımı, bugün perşembe günü Türkiye'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek 9 puanla grubun ikinciliğini ele geçirmiş ve İtalya'nın işini zorlaştırmıştı; Belçika, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son turunda İtalya'yı ağırlayacak.

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Tur atlama hesaplarına göre her gruptan ilk iki takım çeyrek finale yükseliyor; bu da Fransa ile İtalya karşılaşmasını hem liderlik hem de turnuvada kalma adına doğrudan bir mücadeleye dönüştürüyor.