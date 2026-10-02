Zinedine Zidane için Fransa stadında birçok anıyı barındıran bir gecede, Michael Olise kutlamaya yeni bir dokunuş eklemek için sahneye çıktı ve Fransa Milli Takımı ile öne çıkan silahlarından birini yeniden gündeme taşıyan muhteşem bir gol kaydetti.

Olise, Fransa ile İtalya karşılaşmasında teknik direktörü Zidane'ı özel bir golle ödüllendirdi; Fransız futbolunun efsanesinin milli stat zemininde boy gösterdiği, tarihi bir karşılamaya tanık olan bir gecede doğrudan serbest vuruştan filelerle buluşmayı başardı.

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Olise'in golü muhteşem bir biçimde geldi; ceza sahasının sınırından sol ayağıyla sert bir şut çekerek topu ağlara gönderdi. Fransa Milli Takımı'nın forveti bu golle "Horozlar" formasıyla 9 milli gole ulaştı.

Bu gol Olise için özel bir anlam taşıyor; Fransa Milli Takımı ile doğrudan serbest vuruş silahını yeniden keşfetmiş oldu. Zira bu şekilde attığı son gol, 23 Mart 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan karşısında kaydettiği gole dayanıyordu.

Böylece Olise, Fransa Milli Takımı ile yeniden doğrudan serbest vuruştan gol atmak için 558 güne ihtiyaç duydu ve maç öncesinde Fransa stadı taraftarlarından coşkulu bir karşılama gören Zidane için istisnai bir geceye imzasını attı.

Olise'in golü, tek bir gecede bugünü ve geçmişin anılarını bir araya getirdi; "Horozlar" formasıyla yıllarca parladıktan sonra uzun yıllar aradan sonra Fransa stadına taraftarların alkışları eşliğinde dönen Zidane varken, Olise de muhteşem bir gol kaydederek Fransa Milli Takımı serüveninin başında teknik direktörüne yeni bir kutlama anı yaşattı.







