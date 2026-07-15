Video: "Onu cebinden çıkar"... İspanya'nın soyunma odasında Fransa'nın yıldızına alaycı tepki

Salı günü Fransa’yı 2-0 yenerek 2026 Dünya Kupası finaline yükselen İspanya Milli Takımı’nın soyunma odasındaki kutlamaları, “Les Bleus” oyuncularından birinin aleyhine yapılan alay ve şakaları içeren görüntüler ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada taraftarların gündemine oturdu.

İspanya Milli Takımı’nın resmi hesapları, soyunma odasındaki sevinç atmosferini belgeleyen bir video yayınladı. Videoda, “La Roja”nın yarı finalde sergilediği güçlü performansın ardından odanın her yerinde gülümsemeler ve tezahüratlar görülüyordu. Sol bek Mark Kokorela, takımının kolektif performansını överek şöyle dedi: "Gerçekten ne harika bir maçtı," diyerek İspanya'nın maç boyunca gösterdiği üstünlüğe atıfta bulundu (RMC'ye göre).

Hemen ardından videoda bir ses duyuldu; birçok takipçi bu sesin Fabián Ruiz’e ait olduğunu tahmin ediyor. Ruiz, Kokorela’ya “Onu yedim… Cebinden çıkar” diyor. Bu şaka, rakiplerinin önündeki boşlukları kapatan İspanyol bek oyuncusunun olağanüstü savunma performansına övgü niteliğindeydi.

Her ne kadar söz konusu oyuncunun adı açıkça belirtilmemiş olsa da, yorumlarda bu şakanın, maç boyunca Kokorela karşısında Fransız takımının sağ kanadında uzun süre forma giyen Michael Olise’ye yönelik olduğu öne sürüldü; diğerleri ise bunun, zaman zaman aynı bölgede hareket eden Ousmane Dembélé’ye bir gönderme olabileceğini düşündü.

Aynı videoda Dani Olmo, Pazar günü New York’taki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak final maçına değinerek şöyle dedi: “Bu başından beri yazgımızdı. Atlanta’da başladık ve bu yolculuğu New York’ta bitireceğiz. Çok yaklaştık, çok yaklaştık.”