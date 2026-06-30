Video: Onları bağlayıp yere yatırdılar… Hollanda polisi Faslı taraftarları gözaltına aldı

Fas taraftarlarının, penaltı atışlarında Hollanda'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmalarını kutlama etkinlikleri, polis güçleriyle çatışmalara dönüştü ve bu çatışmalar sonucunda bir dizi kişi gözaltına alındı.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Fas milli takımının binlerce taraftarı bu tarihi başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü, ancak bazı bölgelerde kutlama havası kargaşaya dönüştü.

Gazete, polisle yaşanan çatışmaların çeşitli şehirlerde bir dizi kişinin gözaltına alınmasına yol açtığını ve güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için su topu kullandığını da ekledi.

Arap televizyon ağının sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir video, bu çatışmaların bir kısmını gösterdi.

"AS" gazetesi, olayların Hollanda’da siyasi tepkilere yol açtığını belirtti; bir dizi milletvekili maçın ardından yaşananları eleştirerek, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.

Gazete, bir milletvekilinin “O sokakları temizleyin” şeklindeki sözlerini aktardı. Bu yorum, kutlamaların normal sınırlarını aştığını ve kamu düzenini bozan olaylara dönüştüğünü belirten milletvekilinin sözleri, geniş yankı uyandırdı.

Bu olaylar, Fas milli takımının Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinin ardından yaşandı. Normal süre ve uzatmaların berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Hollanda'yı mağlup eden "Atlas Kaplanları", turnuvadaki yoluna devam ederken, Hollanda milli takımı ise turnuvaya erken veda etti.

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