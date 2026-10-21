Başlığı azim ve mücadele ruhu olan bir gecede, Inter sayısal eksikliğe boyun eğmeyi reddetti ve konuk ettiği Shakhtar Donetsk karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında kahramanca ve değerli bir 1-0'lık galibiyet kopardı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda maç her açıdan dramatik geçti; İtalyan takımı, turnuvadaki ilk galibiyetini aradığı bir sırada savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesiyle sarsıcı bir darbe aldı ve karşılaşmayı on kişi tamamladı.

Herkes maçın Nerazzurri'nin yaralarını derinleştirecek yeni bir golsüz beraberliğe gittiğini düşünürken, 77. dakikada Brezilyalı yedek oyuncu Carlos Augusto beklenmedik bir kahraman olarak sahne aldı; tecrübeli Henrikh Mkhitaryan'ın akıllı ve usta işi ortasını değerlendirerek Ukrayna takımının filelerini havalandıran ve tribünleri coşturan isabetli bir şut çıkardı.

Bu gol, kendisini tek puanla 31. sıraya düşüren bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Inter'i rekabetin ön saflarına geri döndürdü; puanını 4'e yükselten takım, sıralamada birkaç basamak yükselerek 20. sıraya çıktı ve haftanın diğer maçlarının sonuçlarını beklemeye başladı.

Karşılaşmaya mağlubiyetsiz bir sicil ve 5 puanla on dördüncü sırada giren Shakhtar Donetsk ise son dakikalardaki sayısal üstünlüğüne rağmen puanını dondurdu, galibiyet treni Milano surları önünde durdu ve 17. sıraya geriledi.







