Suudi Arabistan futbolunun efsanesi Yasser Al Qahtani, Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski savunmacısı Wael Gomaa ile girdiği ve omzunun çıkmasıyla sonuçlanan düellonun anılarını tazeledi.

Al Qahtani, Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Wael Gomaa henüz kafası kazınmışken ve Mısır Milli Takımı'nın en iyi döneminde karşı karşıya geldik."

Şöyle devam etti: "2006 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore ile oynayacağımız maç öncesinde Mısır Milli Takımı ile hazırlık maçı yaptık. Normalin çok ötesinde güçlü bir takımdı ve bizi 1-0 yenmeyi başardı."

Ekledi: "Hiçbir topta onu (Wael Gomaa) geçemedim ve sonunda kasıtlı olmadan omzumun çıkmasına neden oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Onu bir insan ve değerli bir dost olarak çok seviyorum, ama aynı zamanda bir futbolcu olarak da seviyorum. Çok güçlüydü, karakter sahibiydi ve Mısır Milli Takımı ile üst üste 3 kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Ancak Dünya Kupası'na katılamayarak haksızlığa uğradı."