Video: Ölümcül hata Bayern'e Atletico karşısında öne geçme fırsatı verdi, Simeone anında müdahale etti

Bayern Münih, Metropolitano Stadı'nda oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada, ev sahibi Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Bavyera ekibi, savunma oyuncusu Robin Le Normand'ın ölümcül hatasını değerlendirerek ikinci yarının başında ev sahibinin filelerini havalandırdı.

Öne geçiren gol 54. dakikada geldi. Le Normand, Atletico Madrid ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra, topu ister paslayarak ister tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak değerlendirmekte gecikince, genç oyuncu Lennart Karl üzerine baskı yaparak topu ondan kapmayı başardı ve İspanyol ekibinden gelen beklenmedik savunma hediyesini değerlendirerek topu filelere gönderdi.

Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone, goldan sonra uzun süre beklemedi; durumu düzeltmek ve maça geri dönmek amacıyla aynı anda üç değişiklik yaparak hızlı müdahalede bulundu. Takımına bir gole mal olan hatanın ardından Le Normand da oyundan alınanlardan biriydi; onun yerine Koke oyuna girerken, Alexander Sørloth ve Alex Baena oyundan çıktı, Ademola Lookman ve Lee Kang-in oyuna dahil oldu.

İki takım da karşılaşmaya lig aşaması puan tablosundaki konumlarını iyileştirme arayışıyla çıkmıştı. Bayern Münih, bugünkü maç öncesinde 3 haftanın ardından 5 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi puan tablosunda on beşinci sırada yer alırken, on sekizinci sıradaki Atletico Madrid'in yalnızca bir puan önündeydi.