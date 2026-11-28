Manchester United ile Brentford arasındaki karşılaşma, Old Trafford'da beklenmedik bir sürprize sahne oldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ekibinin sıkıntıları, Arjantinli çalıştırıcının Manchester United'daki ikinci, kendi sahasındaki ilk maçında da sürdü.

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Brentford'un yıldızı Callum Wilson, Manchester United karşısında ilk yarıda attığı iki golle geceye damgasını vurdu. Wilson, takım arkadaşı Dango Ouattara ile kurduğu verimli iş birliğinden faydalandı. 3 gol hazırlayan Ouattara ise adını Premier Lig'in nadir istatistik kayıtlarına yazdırdı.

İlk yarıdaki iki gol, kendisine sunulan fırsatları kararlılıkla değerlendiren Wilson'ın hücumdaki etkinliğini bir kez daha gösterdi. Manchester United savunması ise rakip forvetin hareketlerini durdurmak için boşuna uğraştı.

Squawka'nın aktardığına göre Ouattara, Premier Lig'de Old Trafford'da oynanan tek bir maçta aynı oyuncuya iki asist yapan üçüncü deplasman oyuncusu oldu.

Bu başarıyı ilk kez Manchester City formasıyla James Milner elde etmişti. Milner, 2011'deki Manchester United maçında Mario Balotelli'ye iki gol pası vermişti. Ardından Liverpool efsanesi Mohamed Salah da 2024'te o dönemki takım arkadaşı Luis Díaz'a iki asist yaparak bu başarıyı tekrarladı.

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Benzeri görülmemiş üçleme

İkinci yarıda da hediye dağıtmayı sürdüren Ouattara, 82. dakikada takım arkadaşı Kristoffer Ajer'in golünde de asisti yaptı ve benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Bu rekoru tespit eden Opta şu ifadeleri kullandı: "Dango Ouattara, Ağustos 2024'te Wolverhampton karşısında Cole Palmer'dan bu yana Premier Lig'de bir deplasman maçında üç asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu sayı, geçen sezon boyunca ligde yaptığı toplam asist sayısına eşit."

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Wilson ise maçın ilk yarısında dikkat çekici rakamlara ulaştı: topa 16 kez dokundu, 9 pasın 6'sını isabetle tamamladı ve rakip ceza sahasında 4 kez topa ulaştı.

Şutlarda kusursuz bir isabet yakalayan Wilson, kaleyi bulan iki şutunun ikisini de gole çevirdi. İki hava topu mücadelesini de kazanan oyuncu, bulduğu fırsatları Brentford'a ilk yarıda önemli bir üstünlük sağlayan iki gole dönüştürdü.

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Bugünkü maça 19. sırada (sondan bir önceki) giren Manchester United, Premier Lig'deki ikinci galibiyetini aramayı sürdürüyor. Bir galibiyet ve beş beraberlikle 8 puan toplayan takım, 6 kez de mağlup oldu.

Manchester United tek galibiyetini, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Premier Lig'in 2. haftasında Old Trafford'da Ipswich Town'u 5-2 yenerek almıştı.

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Manchester United yönetimi, sonuçları iyileştirmek amacıyla Michael Carrick'in yerine Arjantinli teknik adamı getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan ayrılan Pochettino, Old Trafford'daki görevine resmen yalnızca on gün önce başladı.

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