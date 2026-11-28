Manchester United ile Brentford arasındaki maç, Old Trafford'da beklenmedik bir sürprize sahne oldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ekibinin sıkıntıları, Arjantinli teknik adamın Manchester United'daki ikinci, kendi sahasındaki ilk maçında da sürdü.

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Brentford'un yıldızı Callum Wilson, Manchester United karşısında ilk yarıda attığı iki golle maça damgasını vurdu. Wilson, takım arkadaşı Dango Ouattara ile kurduğu verimli iş birliğinden yararlanırken iki golün de asistini yapan Ouattara, adını Premier Lig'de nadir görülen bir istatistik kaydına yazdırdı.

Bu iki gol, kendisine tanınan fırsatları kararlılıkla değerlendiren Wilson'ın hücumdaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Manchester United savunması ise rakip forvetin hareketlerini durdurmak için boşuna çabaladı.

Squawka'nın aktardığına göre Ouattara, Premier Lig'de Old Trafford'da oynanan tek bir maçta aynı oyuncuya iki asist yapan üçüncü deplasman oyuncusu oldu.

Bu başarıya ilk kez, Manchester City forması giyen James Milner ulaşmıştı. Milner, 2011'de Manchester United karşısında Mario Balotelli'nin iki golünde asist yapmıştı. Ardından Liverpool efsanesi Mohamed Salah, 2024 yılında o dönemki takım arkadaşı Luis Díaz'a iki asist yaparak bu başarıyı tekrarladı.

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Öte yandan Wilson, maçın ilk yarısında dikkat çekici rakamlara imza attı. Topla 16 kez buluşan Wilson, 9 pastan 6'sını isabetle tamamladı ve rakip ceza sahasında 4 kez topa ulaştı.

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Şutlarda ise kusursuz bir isabet sergileyen Wilson, kaleyi bulan iki şutunun ikisini de gole çevirdi ve iki hava topu mücadelesini kazandı. Böylece elde ettiği fırsatları, Brentford'a ilk yarıda önemli bir üstünlük sağlayan iki gole dönüştürdü.

Bugünkü maça 19. sırada (sondan bir önceki) giren Manchester United, Premier Lig'de hâlâ ikinci galibiyetini arıyor. Bir galibiyet ve beş beraberlikle 8 puan toplayan takım, 6 da mağlubiyet aldı.

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Manchester United'ın tek galibiyeti, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Premier Lig'in 2. haftasında Old Trafford'da Ipswich Town karşısında 5-2'lik skorla geldi.

Manchester United yönetimi, sonuçları iyileştirmek amacıyla Michael Carrick'in yerine Arjantinli teknik adamı göreve getirdi. ABD Milli Takımı'ndan ayrılan Pochettino, Old Trafford'daki görevine resmen yalnızca on gün önce başlamıştı.

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