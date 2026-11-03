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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Video: O muhteşem geri dönüşten önce Manchester United taraftarları tenis toplarıyla protesto düzenledi

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
İtalya

Manchester United taraftarları arasında büyük öfke

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanan Manchester United-Roma maçında, sonuçlardaki büyük düşüş karşısında İngiliz takımının taraftarları Old Trafford tribünlerinde bir grup taraftarın kulüp yönetimini ve sahiplerini protesto etmek amacıyla sahaya tenis topları atmasıyla bir protestoya tanıklık etti.

Manchester United, Roma maçına son 9 maçta tüm kulvarlarda hiçbir galibiyet alamadan girdi; bu durum, görevinden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

"Sky Sports" ağının haberine göre, protestolar ev sahibi için zor bir anda geldi; Manchester United, maçın ilk 17 dakikasında 2-0 geriye düşmüştü ve 21. dakikada Stretford tribününden sahaya bir dizi tenis topu atılması oyunun kısa süreli durmasına yol açtı; ardından oyuncular toplar temizlenerek karşılaşmanın yeniden başlaması için müdahale etti.

Bu hamleler sürpriz olmadı; zira protesto önceden planlanmış ve sosyal medya aracılığıyla duyurulmuştu. Ayrıca stadın çevresinde de başka protesto hareketleri yaşandı; taraftarların kulüp yönetimine yönelik öfkesi, gerek sonuçlardaki düşüş gerekse bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle tırmanıyordu.

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ROM

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Protesto yalnızca kısa süreli bir gecikmeye yol açmış olsa da, zamanlaması taraftarlar arasındaki öfke halini yansıttı; özellikle takımın Roma karşısındaki kötü başlangıcıyla birlikte. Ardından Manchester United ikinci yarıda geri dönmeyi başardı ve 2-0'lık geriliğini Old Trafford'da muhteşem bir geri dönüşle 3-2'lik heyecan verici bir galibiyete çevirdi.

Ev sahibinin ikinci yarıdaki geri dönüşü, Bruno Fernandes'in 58. dakikada penaltıdan farkı bire indirmesiyle geldi; ardından Matheus Cunha 83. dakikada beraberliği yakaladı, sonra Brezilyalı oyuncu sadece 3 dakika sonra, tam olarak 86. dakikada galibiyet golünü atarak ikili serisini tamamladı ve Manchester United'ı galibiyete taşıdı.

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