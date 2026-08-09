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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Abobakr El Mokadem

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Video: "O kadar da yakın değil": Haaland, bir İtalyan oyuncunun karşısında "kıskanç sevgili" rolüne büründü

Premier Lig
M.City
E. Haaland
İngiltere
Norveç

Haaland yeni sezon başlamadan önce yan işine devam etti

Manchester City forveti Erling Haaland, sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olayda "kıskanç sevgili" rolüne büründü.

"The Sun" gazetesine göre, İtalyan aktör Michele Morrone, Haaland'ın sevgilisi Isabel Johansen ile konuşurken görüntülendi.

Morrone ile sevgilisi konuşurken Haaland kameraya, "Dur, dur, dur" dedi ve ekledi: "O kadar yakın değil, o kadar yakın değil."

Ancak hemen ardından beliren geniş gülümsemesi, dev Norveçli yıldızın sadece şaka yaptığını gösterdi.

Geniş kitlelere ulaşan bu klip, Haaland'ın sevgilisi Isabel'in de düzenli olarak yer aldığı YouTube kanalındaki bir videodan geldi.

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Anlaşılan Haaland, Premier Lig'in yeni sezonu başlamadan önce YouTube'daki yan işine devam etti.



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