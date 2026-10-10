24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Video: Nusayri'nin füzesi Bono'yu şaşırttı, El Clasico'da Faslı sarmaş dolaş

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Fas

Faslı ikili Suudi Arabistan zirvesinde parlıyor

İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu akşam Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında oynanan Hilal-İttihad klasikosunda, yurttaşı Hilal kalecisi Yassine Bounou'nun ağlarını havalandıran füze gibi bir şutla gol sevincini sportmenlikle birleştiren bir anla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gol, ilk yarının 22. dakikasında geldi; En-Nesyri, takım arkadaşı Marwan Al-Sahafi'den gelen muhteşem pası aldıktan sonra güçlü ve ani bir şut çıkardı. Topun büyük bir hızla gelmesine karşın müdahale etmeye çalışan Bounou çaresiz kalırken top ağlarla buluştu.

Ayrıca oku: Hilal ve İttihad: Inzaghi ve Vicente'den klasikoda cesur kadro

Klasikonun kızışan atmosferinde golün önemine rağmen En-Nesyri, Hilal taraftarları önünde sevinmeyi reddetti ve doğrudan Bounou'ya yönelerek onu kucakladı; bu, yeşil sahadaki rekabetin dışında iki Faslı oyuncuyu birleştiren dostça ilişkiyi yansıtan bir görüntüydü.

Hilal kalecisini şaşırtan şutun gücü ile İttihad forvetinin, Fas Milli Takımı'ndaki dostuna ve takım arkadaşına gösterdiği sportmenliğin bir araya geldiği bu an, maçın en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi.

En-Nesyri'nin bu davranışı, farklı formalarla doğrudan karşı karşıya geldiklerinde bile Fas Milli Takımı yıldızlarını birbirine bağlayan ilişkinin doğasını yansıtıyor. Her oyuncu takımının klasikoyu kazanmasına yardımcı olmaya çalışırken, kişisel bağlar ve sportmenlik varlığını koruyor; işte golün ardından En-Nesyri ile Bounou arasındaki kucaklaşma da bunu somutlaştırdı.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin