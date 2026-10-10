İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu akşam Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında oynanan Hilal-İttihad klasikosunda, yurttaşı Hilal kalecisi Yassine Bounou'nun ağlarını havalandıran füze gibi bir şutla gol sevincini sportmenlikle birleştiren bir anla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gol, ilk yarının 22. dakikasında geldi; En-Nesyri, takım arkadaşı Marwan Al-Sahafi'den gelen muhteşem pası aldıktan sonra güçlü ve ani bir şut çıkardı. Topun büyük bir hızla gelmesine karşın müdahale etmeye çalışan Bounou çaresiz kalırken top ağlarla buluştu.

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Klasikonun kızışan atmosferinde golün önemine rağmen En-Nesyri, Hilal taraftarları önünde sevinmeyi reddetti ve doğrudan Bounou'ya yönelerek onu kucakladı; bu, yeşil sahadaki rekabetin dışında iki Faslı oyuncuyu birleştiren dostça ilişkiyi yansıtan bir görüntüydü.

Hilal kalecisini şaşırtan şutun gücü ile İttihad forvetinin, Fas Milli Takımı'ndaki dostuna ve takım arkadaşına gösterdiği sportmenliğin bir araya geldiği bu an, maçın en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi.

En-Nesyri'nin bu davranışı, farklı formalarla doğrudan karşı karşıya geldiklerinde bile Fas Milli Takımı yıldızlarını birbirine bağlayan ilişkinin doğasını yansıtıyor. Her oyuncu takımının klasikoyu kazanmasına yardımcı olmaya çalışırken, kişisel bağlar ve sportmenlik varlığını koruyor; işte golün ardından En-Nesyri ile Bounou arasındaki kucaklaşma da bunu somutlaştırdı.



