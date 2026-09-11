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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Nusayri: Hedefimiz Suudi Ligi'ni kazanmak, taraftarlara gol sözü veriyorum

Al-Faisaly - Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Premier Lig
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Fas

Faslı forvet, Feyṣali karşısında alınan galibiyette iki gol kaydetti

Ittihad forveti Youssef En-Nesyri, Feyha karşısında alınan büyük galibiyetin ardından, takımın içinde bulunulan 2026-2027 sezonunda Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanma arzusunu dile getirdi.

Ittihad, bugün cuma günü Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda Roshn Ligi'nin yedinci haftasında oynanan karşılaşmada ev sahibi Feyha'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Faslı forvet Youssef En-Nesyri parladı; iki gol kaydeden oyuncunun her iki golü de Nijeryalı takım arkadaşı George Ilenikhena'nın asistiyle geldi.

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En-Nesyri, maç sonunda "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hava ve nem nedeniyle hem bizim hem de onlar için çok zor bir maçtı, ancak yanımızda olan oyuncularla ve taraftarlarla gurur duyuyorum, bu destek için onlara teşekkür ediyorum."

Feyha filelerine attığı iki golle ilgili olarak Faslı forvet şunları ifade etti: "Takımın sana ihtiyaç duyduğu anda hazır olman gerekir, şampiyonluğu kazanabilmemiz için adım adım ilerlemeliyiz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum, onlara her türlü iyiliği diliyorum ve önümüzdeki dönemde bize desteklerini sürdürmelerini istiyorum, onlara gol atmaya söz veriyorum, ancak en önemlisi takımın kazanmasıdır."

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