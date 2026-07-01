Video: Norveç milli takım teknik direktörü soyunma odasında coşkuyu ateşledi: “Geliyoruz, Ancelotti!”

Tarihinde ilk kez Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attılar; teknik direktör Ståle Solbakken, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında bunu vurguladı.

İki takım arasında çekişmeli geçen maçta, 36. dakikada Antonio Nosa’nın golüyle Norveç öne geçtikten sonra, Amad Diallo üstün bir beceri sergileyerek 74. dakikada muhteşem bir golle skoru eşitledi. Ardından Erling Haaland, 86. dakikada savunmanın yaptığı büyük bir hatayı değerlendirerek, kaleye birkaç adım uzaklıkta tamamen boş bırakıldığı için son derece soğukkanlı bir şekilde galibiyet golünü attı.

Maçtan sonra soyunma odasında Solbakken, neşe ve kahkaha dolu bir ortamda oyuncularının coşkusunu ateşleyen etkileyici bir konuşma yaptı.

Norveç Milli Takımı’nın resmi X sayfası, teknik direktörün oyuncularına söylediği şu sözleri paylaştı: “Sizler sadece Norveç futbol tarihini değil, ülkenin tarihini de değiştiriyorsunuz. Bu, bir daha asla tekrarlanmayacak muazzam bir başarı.”

Ve şöyle devam etti: “Bundan böyle, defalarca eleme turlarını geçeceğiz; bu da, her zaman eve dönmek zorunda kaldığımız o 28 yıllık uzun acı dolu yılların nihayet sona erdiği anlamına geliyor.”

Solbakken sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda tüm Norveçlilerin paylaştığı bu duygu asla kaybolmayacak. Tüm Norveç’in iki hafta boyunca kimse tarafından tuhaf karşılanmadan kutlama yapabilmesini sağladınız. İşte tam olarak bunu başardınız,” diyerek oyuncularını da güldürdü.

Konuşmasının sonunda, Norveç milli takımıyla son 16 turunda karşılaşacak olan Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye bir mesaj gönderdi ve gülerek şöyle dedi: “Bir şey daha var: Carlo Ancelotti, biz geliyoruz!” dedi. Oyuncularının coşkulu alkışları ve kahkahaları eşliğinde, kimseden korkmadıklarını vurguladı.

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