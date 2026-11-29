Como, Serie A'nın 13. haftasında pazar akşamı konuk ettiği Juventus'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

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Como'nun gollerini 45+1, 64 ve 80. dakikalarda Nico Paz ile iki kez fileleri havalandıran Anastasios Douvikas kaydetti.

Como puanını 29'a yükselterek Serie A puan tablosunda dördüncü sıraya yerleşirken, Juventus 21 puanda kalarak yedinci sırada yer aldı.

Karşılaşmanın öne çıkan anlarını aktaran Calciomercato sitesine göre Juventus, beşinci dakikada erken bir darbe aldı: Fransız yıldızı Randal Kolo Muani, Valle'nin yüzüne eliyle vurması nedeniyle kırmızı kart gördü.

Juventus kontra atağa hazırlanırken Valle, Kolo Muani'yi koşusunu engellemek için tuttu. Fransız forvet de Como'nun bek oyuncusunun yüzüne açık eliyle vurarak karşılık verdi.

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Hakem Mariani pozisyonu görmedi ancak yardımcı hakemin uyarısı üzerine Fransız oyuncuya kırmızı, İspanyol oyuncuya ise sarı kart gösterdi.

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Juventus'un hızlı bir kontra atağında McKennie ceza sahası çizgisine kadar ilerledi, ardından içeri çalım atarak Valle'yi yere düşürdü ve topu ortada bekleyen Koopmeiners'e aktardı. Koopmeiners topu sol ayağına alıp şutunu çekti ancak kaleci Butez topu kontrol etti.

Ataklarını sağ kanattan geliştirmeyi sürdüren Como'da top, ceza sahası çizgisinde Yan Couto'ya ulaştı. Eski Borussia Dortmund oyuncusu sert bir yerden şut çıktı ancak kaleci Vicario dikkatli bir müdahaleyle gole izin vermedi.

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Como'yu öne geçiren gol ilk yarının bitimine doğru geldi. Nico Paz, Cambiaso'nun Da Cunha'ya yaptığı saf bir faulün ardından kazanılan serbest vuruşu gole çevirdi. Gol, kale çizgisi teknolojisinin yardımıyla verildi.

Como ilk yarıda Mia ve Valle'yi sakatlık nedeniyle kaybetti, buna rağmen oyunun ve boş alanların kontrolünü ele geçirdi. Juve'ye ise yalnızca tek bir net fırsat tanıdı; Woltemade dikine bir pasla buluştuğu bu pozisyonu iyi değerlendiremedi.

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İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Juventus'ta Woltemade, McKennie'ye son derece tehlikeli bir ara pas verdi. Ancak kalesini terk etme zamanlamasında kusursuz olan Butez, topa Amerikalı oyuncudan önce ulaşmayı başardı.

Ev sahibinin ikinci golü 64. dakikada Douvikas'tan geldi. Juventus savunmasının iki kötü uzaklaştırmasının ardından Ricci'nin şutu sekti ve top Douvikas'ın önüne düştü.

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Üçüncü gol yine Douvikas'tan geldi. Nico Paz'ın asistinde iki oyuncu boş alanı ve zamanlamayı çok iyi kullandı, forvet de sol ayağıyla attığı muhteşem bir vole vuruşla topu çapraz şekilde ağlara gönderdi.

Maçtaki son tehlikeli girişim yine Nico Paz'dan geldi. Arjantinli oyuncu ceza sahası dışından bir kez daha şansını denedi ve Vicario'yu yeniden kurtarış yapmak zorunda bıraktı.

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Sonuç olarak 3-0'lık galibiyet hak edilmiş bir skor oldu. Bu sonuç, yarın Cagliari deplasmanına çıkacak Milan'ın geçici olarak önüne geçen ve dördüncülüğü onunla paylaşan Como'nun puan tablosundaki yürüyüşüne de yeniden ivme kazandırdı.

Juventus ise derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Kolo Muani'nin takıma etkisini yeniden düşünmek zorunda kalacak, ancak puan tablosuna da göz atması gerekiyor.

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Aynı haftada Napoli, deplasmanda Sassuolo ile golsüz berabere kaldı.

Napoli puanını 19'a çıkararak sekizinci sıraya yükselirken, Sassuolo'nun puanı 9'a yükseldi ve takım 18. sırada yer aldı.