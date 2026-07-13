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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Neymar, Dünya Kupası'ndaki şok yenilgiden birkaç gün sonra Brezilyalıları öfkelendirdi

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Neymar
Brezilya
Norveç
ABD

Brezilya, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendi

 Brezilya, Norveç’e uzatmalarda 2-1 yenilerek 16 turunda acı bir şekilde elendikten sonra 2026 Dünya Kupası’na veda etti.

 Seleção ve Neymar'a yönelik yüksek beklentilere rağmen, Brezilya milli takımı turnuvada daha ileriye gidemedi ve bu durum taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, erken elenmesinden birkaç gün sonra Neymar, Las Vegas'ta bir poker turnuvasına katılarak herkesi şaşırttı.

Brezilya milli takım kaptanının bu etkinliğe katılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; bazıları bunu, Brezilya’nın turnuvadan elenmesinin ardından hâlâ akıllarında taze olan hayal kırıklığıyla bariz bir çelişki olarak gördü.



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