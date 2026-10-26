Pazartesi günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde üst düzeyde yeni bir Faslı performansına tanık olundu. İttihad'ın forveti Yusuf en-Nesyri, parlak bir performans sergileyerek takımını Özbek ekibi Nefçi karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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En-Nesyri, maçın son dakikasında direkt serbest vuruştan tek golü kaydetti; bu, kariyerinde bu yolla attığı ilk goldü.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ayn'ın yıldızı Hüseyin Rahimi, Pazartesi akşamı turnuvanın üçüncü hafta müsabakaları kapsamında İran ekibi Traktör'ün ağlarına muhteşem bir gol atarak AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla birlikte etkileyici performanslar sergilemeyi sürdürdü.

24 yaşındaki Faslı yıldız, sıkı markajdan sıyrıldıktan sonra sağ taraftan gelen kusursuz bir ortayı büyük bir ustalıkla ağlara göndererek takımının galibiyet golünü kaydetmeyi başardı.

Bu muhteşem golle birlikte Hüseyin Rahimi, Asya turnuvasındaki golünü 3 maçta 5'e yükseltti. Üst üste üçüncü maçta da gol kaydeden oyuncu, Suudi ekibi Nasr'a karşı iki, Iraklı El-Kuvve el-Cevviye'ye karşı yine iki golün yanı sıra Traktör'e karşı da bir gol attı.

Yıldız oyuncu, Asya turnuvasının gol krallığı listesinde herkesin önüne geçerek liderliği ele geçirdi; böylece maç be maç önemini ve kritik karşılaşmalarda fark yaratabilme kapasitesini kanıtladı.