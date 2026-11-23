Real Madrid'in resmi kanalı, Barcelona-Villarreal maçını yöneten hakem Alejandro Hernández Hernández'e yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Kanal, hakemi Katalan ekibinin galibiyetine katkı sağlayan kritik pozisyonlarda gözlerini kapatmakla suçladı. Ardından tartışmalı Negreira davasını hatırlatarak hakem ve VAR'daki yardımcısına alaycı bir suçlamada bulundu.

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Kanalın tepkisi, Barcelona'nın pazar akşamı İspanya Ligi'nin 13. haftasında Villarreal'i 3-2 yenmesinin ardından geldi. Ev sahibi ekip, çeşitli hakem kararlarına yönelik itirazların gölgesinde geçen bu maçta iki golle geriye düştüğü skoru galibiyete çevirdi.

Kanal, tartışmalı bulduğu birkaç pozisyonu tek tek ele aldı. Bunların başında Portekizli João Cancelo'nun üst direğe çarpıp oyun alanının dışına çıkan şutu geliyordu. Hakem bu pozisyonda Barcelona lehine korner kararı verdi, Katalan ekibi de bu fırsatı değerlendirdi ve Gerard Martín 57. dakikada farkı bire indiren golü attı.

Real Madrid TV, doğru kararın Villarreal lehine kale vuruşu olduğunu savunarak VAR'ın pozisyonu incelemek için devreye girmemesini eleştirdi. Kanal, özellikle bu kornerden gelen golün Barcelona'yı yeniden maça ortak ettiğini ve karşılaşmanın gidişatını değiştirdiğini vurguladı.

Kanalın eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. Uzatma dakikalarında Gerard Martín'in Barcelona ceza sahası içinde Villarreal oyuncusu karşısında elle oynadığı pozisyona da dikkat çeken kanal, bu pozisyonun penaltı gerektirdiğini öne sürdü. Olayın incelenmemesi nedeniyle de Hernández Hernández ile VAR hakemi Cuadra Fernández'i doğrudan eleştirdi.

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Kanal, pozisyonla ilgili yorumunda şu ifadeleri kullandı: “93. dakikada Barcelona ceza sahası içinde Gerard Martín'in elle oynaması vardı ve bu herkes için açıkça görülüyor. Hakem Hernández Hernández pozisyona yakındı, ancak VAR hakemi de onu uyarmak için devreye girmedi.” Kanal, ardından iki pozisyonu Barcelona'nın galip gelmesinde belirleyici olarak nitelendirdi.

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Real Madrid TV, eleştirilerini iki hakemi Negreira davasıyla ilişkilendiren alaycı bir ifadeyle noktaladı: “Sahada Hernández Hernández, VAR'da Cuadra Fernández: Negreira döneminden iki hakem.” Bu sözler, Barcelona maçlarını çevreleyen hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Sahada ise Villarreal maça güçlü başladı. Tajon Buchanan'ın 5. dakikada ve Tani Oluwaseyi'nin 7. dakikada attığı erken gollerle ev sahibini şaşırtan konuk ekip, Katalan ekibini erkenden baskı altına aldı.

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Ancak Barcelona ikinci yarıda silkelendi. Gerard Martín 57. dakikada farkı bire indirdi, Fermín López ise dört dakika sonra skoru eşitledi. Ardından Villarreal savunmacısı Pau Navarro 67. dakikada kendi kalesine gol atınca Barcelona, skoru 3-2'lik galibiyete çevirmeyi başardı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve 13 maçın ardından İspanya Ligi'ndeki liderliğini sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 33 puanla ikinci sırada kaldı ve ezeli rakibinin üç puan gerisinde yer aldı. Böylece iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor.