Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasında deplasmanda Özbek ekibi Neftçi Fergana ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçen Al Hilal, bu avantajı kaybetti ve ikinci yarıda üstünlüğünü korumayı başaramadı.

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Al Hilal, üç puanı alıp kıtasal turnuvadaki olumlu sonuçlarını sürdürme hedefiyle sahaya çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğü ele geçirdi. Hücum oyuncularının hareketliliğinden ve ev sahibinin kalesine hızla ulaşmasından yararlanan Suudi ekip, bu üstünlüğünü iki gole çevirerek devreye rahat bir avantajla girdi.

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Al Hilal adına skoru 21. dakikada İngiliz Ollie Watkins açtı. Hücum fırsatlarından birini değerlendiren Watkins, takımını önemli bir anda öne geçirdi. Aynı oyuncu ikinci golde de rol aldı ve Brezilyalı Gabriel Martinelli'ye asisti yaptı. Martinelli 28. dakikada topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı ve Suudi ekibi ideal bir konuma taşıdı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Al Hilal, kolay bir galibiyete gidiyor gibi görünüyordu. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir senaryo yaşandı: Takımın performansı düştü, Neftçi ise hataları değerlendirerek adım adım maça geri döndü.

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İkinci yarının başlamasının üzerinden yalnızca beş dakika geçmişken, 50. dakikada Abror İsmailov, Al Hilal'in orta sahada yaptığı bir hatayı değerlendirerek Özbek ekibi adına farkı bire indirdi. Bu gol karşılaşmayı alevlendirdi ve beraberlik arayışıyla baskıyı sürdüren ev sahibine büyük moral verdi.

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Al Hilal, Neftçi'nin hücum girişimleri karşısında zorlanmaya devam etti ve 70. dakikada beraberlik golü geldi. Faslı kaleci Yassine Bounou'dan seken top, Al Hilal savunmacısı Yusuf Akçiçek'e çarparak kendi kalesine girdi. Suudi ekibin oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından gol onaylandı ve Özbek ekibi iki gollük geriden gelerek skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Al Hilal, elindeki üç puanı kaçırdı. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan takım, ikinci yarıda gerek top kayıplarında gerekse rakip ataklarına karşı yaptığı hatalar nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı.

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Puanını 10'a yükselten Al Hilal, Batı Grubu'nda geçici olarak ikinci sıraya yerleşti. Kıtasal şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri karşısında değerli bir beraberlik elde eden Neftçi ise puanını 5'e çıkardı.