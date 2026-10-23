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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Nefes kesen zirve sonrası Hilal, Kadisiye deplasmanında üç golle Roshn Ligi'nin liderliğine yükseldi

Al Qadsiah - Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Premier Lig
G. Martinelli
O. Watkins
Suudi Arabistan
Brezilya
İngiltere

"Lider" tahtını geri alıyor

Hilal, kıran kırana geçen heyecan dolu bir maçta Kadisiye'yi evinde yenerek Suudi Roshn Ligi'nde liderliği rakibinin elinden aldı.

Hilal, bugün cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında oynanan maçta Kadisiye'yi 3-2 mağlup etti.

Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, Ollie Watkins'ten gelen yerden pası ağlara göndererek maçın 21. dakikasında Hilal adına skoru açtı.

Ancak Meksikalı forvet Julián Quiñones, 31. dakikada Musab el-Cüveyr'den gelen ortayı kafayla Faslı kaleci Yassine Bounou'nun ağlarına göndererek skoru eşitledi.

Hilal ikinci yarıya olabilecek en kötü şekilde başladı; Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli 49. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Suudi kanat oyuncusu Sultan Mendeş oyuna dahil oldu.

Ancak Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves, 77. dakikada Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić'ten ceza sahası sınırında aldığı pası kaleci Koen Casteels'in ağlarına sert bir şutla göndererek Hilal'i yeniden öne geçirdi.

Öne geçtikten sonra durmayan Hilal'de, Savić 84. dakikada Sultan Mendeş'ten gelen yerden ortayı ustalıkla ağlara göndererek üçüncü golü bizzat kaydetti.

Ancak Kadisiye kolay kolay teslim olmadı; İtalyan forvet Mateo Retegui, 87. dakikada Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ten gelen ortayı kafayla ağlara göndererek ikinci golü kaydetti.

Kadisiye oyuncuları maçın kalan bölümünde beraberliği yakalamaya çalıştı, ancak Hilal Dammam deplasmanından değerli bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu galibiyet, Hilal'i 27 puanla Suudi Ligi'nin lideri konumuna taşıdı. Kadisiye ise iki puan geride kalarak, bir maç fazla oynamasına rağmen averajla Nasr'ın gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

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