Video: Nefes kesen geri dönüş, Bolbina'nın parıltısı Cezayir'i Burundi tuzağından kurtardı

Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayacak elemelerin ikinci haftasında bugün, salı günü Burundi ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda iki gol geride kalan Cezayir, ikinci yarıda skoru eşitlemeyi başardı.

Maç, Cezayir Milli Takımı açısından zorlu bir senaryoyla başladı. Burundi Milli Takımı, beşinci dakikada Fares Chaibi'nin, kalesinden çıkmış olan kaleci Mastel ile anlaşamaması sonucu topu kendi ağlarına göndermesiyle bir kendi kalesine golle öne geçti.

Cezayir hızla toparlanmaya çalıştı, ancak 12. dakikada ikinci golü yedi. Jiromujisa, Rami Bensebaini'nin topu uzaklaştırma hatasını değerlendirerek kişisel ikinci golünü ekledi. Burundili oyuncu ceza sahası içinde yeniden çalım atarak ilerledi ve topu kaleci Mastel'in sağına gönderdi.

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Mohamed Belloumi, 30. dakikada ceza sahası içindeki bir fırsatı değerlendirerek sol ayağıyla sağ alt köşeye vurdu ve farkı bire indirdi. Skor 2-1 oldu.









Burundi Milli Takımı, Cezayir'in beraberlik golü bulma çabalarına rağmen ilk yarının sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Cezayir Milli Takımı, beraberlik golü arayışında baskı kurdu ve hücum hattını canlandırmak amacıyla birkaç değişiklik yaptı. Ardından kazandığı bir serbest vuruşta Adel Boulbina, 63. dakikada usta bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti.









Cezayir Milli Takımı, hücum çabalarını güçlendirmek için önce Mohamed Amine Amoura ve Mouncef Bakrar'ı, ardından Adel Ouichaoui ve İlan Kebbal'ı oyuna aldı, ancak Burundi Milli Takımı son dakikalarda dağılmadan durdu.

Cezayir, 87. dakikada galibiyet golünü kaçırmanın eşiğinden döndü. Es-Saadi Rıdvani, Adem Zorgane'nin ortasına yükselerek zor bir açıdan kafayla vurdu, ancak kaleci Jonathan Nahimana bu topu çıkardı.

Uzatma dakikalarında Jaouen Hadjam, ceza sahası içinden sol ayağıyla vurduğu topun sol direğin yanından geçmesiyle Cezayir adına bir başka fırsatı harcadı.

Maçın son sahnesinde Cezayir kalecisi Melvin Mastel, Burundili oyuncu Emmanuel Swedi'nin ceza sahasının sağ tarafından yaptığı kafa vuruşunu kurtardı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Cezayir Milli Takımı puanını 4'e yükselterek dokuzuncu grubun liderliğine oturdu. Burundi Milli Takımı ise ilk puanını toplayarak, Zambiya ile Togo maçı beklenirken geçici olarak üçüncü sıraya yerleşti.