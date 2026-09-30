Suudi Arabistan'da düzenlenen 27. Körfez Kupası'nın ikinci grubunun son turunda oynanan Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar maçının ilk yarısının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

İlk 32 dakikada iki takım da her iki kaleye yaptıkları girişimlere rağmen fileleri havalandıramadı, ancak bir sonraki dakika heyecanın başlangıcına tanıklık etti.

Muiz Ali, ceza sahası içindeki nitelikli bir ortayı değerlendirerek Katar'ın ilk golünü kaydetmeyi başardı; topa üzerine atılıp doğrudan ağlara gönderdi.









Bunun ardından maç iyice alevlendi ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı pes etmeyi ve ilk yarıdan geride çıkmayı reddetti; 45+4. dakikada Ali Salih ile beraberliği yakaladı.









Hatırlatmak gerekirse iki takım da geçen turdan itibaren yarı finale yükselmişti ve bugün grup liderliği için oynuyorlar.



