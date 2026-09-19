Video: Neden gülüyorsun? Ahly'nin teknik direktörü Sundowns şokunun ardından hararetli tartışmanın kahramanı oldu

El-Ahly'nin Güney Afrika ekibi Sundowns karşısındaki şoku bitiş düdüğüyle sona ermedi; tartışma sahadan basın toplantısı salonuna taşındı. Dikkat çeken bu sahnenin baş aktörü, takımın teknik direktörü Marino Pusic'ti. Pusic, maç sırasındaki teknik kararlarına ilişkin bir soru nedeniyle bir gazeteciyle sert bir tartışmaya girdi.

"El-Ahly" cumartesi akşamı deplasmanda Sundowns'a, iki takımı Kıtalar Kupası müsabakaları kapsamında karşı karşıya getiren maçta 2-1 mağlup oldu.

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Olay, gazetecinin Pusic'e Salih Ebu'ş-Şamat hakkında soru sormasıyla başladı. Gazeteci, oyuncunun son dakikalardan önce sahaya çıkma şansı bulması gerektiğini belirtti. Teknik direktör ise sert bir tonla şöyle karşılık verdi: "Anlaşılan sen oyunculardan birinin taraftarısın ve haklısın, ama sorun mantıksız, bugün iyiydik."

İş bu cevapla sınırlı kalmadı; Pusic, tartışma sırasında gazetecinin gülümsemesini fark edince onun tepkisini takip etmeye devam etti ve diyalog, basın toplantılarının geleneksel çerçevesinden çıkarak salondaki basın mensuplarının önünde doğrudan bir çatışmaya dönüştü.

El-Ahly teknik direktörü gazeteciye şöyle dedi: "Neden gülüyorsun? Kendi takımına mı gülüyorsun?" Bu görüntü dikkat çekti; özellikle sorunun, El-Ahly'nin Sundowns karşısında 2-1 mağlup olmasının ve şampiyonluk fırsatını kaçırmasının ardından birkaç dakika sonra gelmesi dikkat çekiciydi.

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Pusic'in basın toplantısındaki sertliği, maç boyunca kararlarını kuşatan tartışma halinin bir uzantısıydı; özellikle Ebu'ş-Şamat'ın sadece son iki dakikada sahaya çıkması, bitiş düdüğünün ardından oyuncunun da tepkisine yol açtı. Oyuncu sahayı öfkeyle terk etti ve geniş yankı uyandıran bir görüntüde El-Ahly formasını çıkardı.

El-Ahly'nin Sundowns karşısındaki mağlubiyeti ile oyuncu değişiklikleri etrafındaki tartışma arasında, basın toplantısı da heyecandan payını aldı; yalnızca birkaç dakika sahada kalan bir oyuncu hakkındaki bir soru dikkat çekici bir atışmaya dönüştü. Bunun en öne çıkan başlığı ise Pusic'in gazeteciye sorduğu "Neden gülüyorsun?" sorusuydu.



