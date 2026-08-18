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Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Nadir bir kare, Simakan'ın sürprizi Ronaldo'nun bilinmeyen yüzünü ortaya çıkardı

Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
C. Ronaldo
M. Simakan
Suudi Arabistan
Portekiz
Fransa

Portekizli yıldız yokluğuna rağmen sahada

Nassr'ın Fransız savunmacısı Mohamed Simakan, Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'ndaki Diriyah maçında takım kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun bambaşka bir yüzünü ortaya çıkarmayı başardı.

Nassr ile Diriyah, bugün salı günü, Al-Awwal Park Stadı'nda Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turunda karşı karşıya geldi.

Diriyah erken bir gol bularak öne geçmeyi başardı; oyuncusu Óscar Rodríguez, 2. dakikada yerden gelen bir ortayı Brezilyalı kaleci Bento'nun ağlarına gönderdi.

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Ancak Nassr, savunmacısı Mohamed Simakan aracılığıyla hızlı bir yanıt verdi; Simakan, Portekizli yıldız João Félix'in yerden gelen muhteşem bir ortasını topuk vuruşuyla ağlara gönderdi.

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Al Nassr FC
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Premier Lig
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Al Diriyah
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Simakan daha önce Nassr forması altında birçok gol atmış olsa da bunların çoğu kafa vuruşlarıyla gelmişti; bu kez ise birçok oyuncunun kaydetmesi güç, topukla harika bir gol attı.

Bu gol, Cristiano Ronaldo'da büyük bir sevince yol açtı; maçı izlemek üzere Al-Awwal Park Stadı'nın ana tribününde bulunan Ronaldo, hazır olmadığı için sahada yer almazken ayağa kalkıp ellerini havaya kaldırdı.

Ronaldo, daha önce hiç kazanamadığı Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nda Nassr'ı şampiyonluğa taşımayı umuyor; geçen sezon bu turnuvaya son 16 turunda, ezeli rakip Al-Ittihad karşısında veda etmişti.

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