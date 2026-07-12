Video... Mustafa Shubair, Arap tarihinin en iyi kalecisini seçiyor

Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’nın kalecisi Mustafa Shubair, Arap tarihinin en iyi kalecisi seçildi.

Şubayr, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçında parladı ve takımın tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmesine büyük katkı sağladı.

Şubayr, çeyrek finalde Arjantin maçında da parladı ve Messi’nin penaltısını kurtardı; ancak Firavunlar, Mısırlıların hakemlerin maçı kasten Arjantin’in lehine yönlendirdiği yönündeki suçlamaları arasında, sonunda 3-2 mağlup oldu.

Medya mensubu Amr Adib ile yaptığı televizyon röportajında Mustafa Şubayr şunları söyledi: “Faslı kaleci Yasin Bono çok iyi ahlaki değerlere sahip, saygın bir adam ve Arjantin maçından sonra bana mesaj attı.”

Şubayr sözlerine şöyle devam etti: “Ayakta dururken penaltıları nasıl kurtardığını öğrenmek için onunla da iletişime geçtim. Benim görüşüme göre Yasin Bono, Arap tarihinin en iyi kalecisidir.”







