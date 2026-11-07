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Mustapha Hadji - مصطفى حجيKooora Interview
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Video: Mustafa Hadji bombayı patlattı: Hilal'in yıldızı bu nedenle Zidane'ın güvenini kazanamıyor

Al Hilal
Premier Lig
T. Hernandez
Z. Zidane
Fransa
Suudi Arabistan
Fransa

Faslı eski yıldız ne dedi?

Eski futbol yıldızı Faslı Mustapha Hadji, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın, güçlü hücum yeteneklerine sahip sol bek olmasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nda vatandaşı olan Hilal oyuncusu Theo Hernandez'e neden güvenmediğini düşündüğü nedeni açıkladı.

Hadji, "El Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarda, Zidane'ın sol bek mevkisinde pek çok seçeneğe sahip olduğunu belirterek, Theo Hernandez'in özel bir oyuncu olduğunu ve Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps'ın hesaplarında temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

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Faslı yıldız, Hilal oyuncusunun yeteneklerini övmesine rağmen, Zidane'ın güvenini kazanmasını engelleyen teknik bir yön bulunduğunu düşünüyor; bu da savunma açısından seviyesinin düşmesi ve bunun Fransız teknik direktörün bu mevki için koyduğu gereksinimlerle uyuşmayabileceği şeklinde kendini gösteriyor.

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ALI

ALI

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HIL

HIL

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ITA

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Hadji, Zidane'ın güçlü ve savunma disiplinine sahip, görevleri yalnızca hücuma destek vermek ve tehlike yaratmakla sınırlı kalmayan iki bek bulundurmayı tercih ettiğine dikkat çekerek, Theo'nun hücum yönünde iyi seviyeler ortaya koyduğunu, ancak Fransız teknik direktör için uygun bir seçenek olabilmek adına savunmada gelişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hadji sözlerini, Theo Hernandez'in özel hücum yeteneklerinin, Zidane'ın savunma dengesine verdiği öncelik göz önüne alındığında tek başına onun hesaplarında bir yer garanti etmeye yetmediğini vurgulayarak tamamladı; ona göre Hilal yıldızının Fransız teknik direktörün güvenini kazanamamasının nedeni de bu.

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