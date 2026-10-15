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Video: Muhteşem bir golle Mourad Batna, Ronaldo'nun Roshn Ligi'ndeki tahtına yaklaşıyor

C. Ronaldo
Anderson Talisca
M. Batna
Al Hazem - Al Fateh FC
Al Hazem
Al Fateh FC
Premier Lig
Portekiz
Brezilya
Fas
Suudi Arabistan

Faysal'ın yıldızı Faslı Mourad Batna, Hazm filelerine attığı muhteşem golün ardından, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun tahtına doğru ilerleyişini sürdürdü.

Faysal, bugün perşembe günü Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında oynanan karşılaşmada, konuk olduğu Hazm karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı son dakikalarda 3-2 kazanmayı başardı.

Batna, Faysal'ın birinci ve ikinci gollerinde asist yaptıktan sonra, uzatma dakikalarında ceza sahasının yanından kullandığı sert bir serbest vuruşla muhteşem bir şekilde kendisi de son dakika galibiyet golünü kaydetti.

İstatistik şirketi "Opta"ya göre Faslı yıldız, 2020-2021 sezonunda Faysal kulübüne katılmasından bu yana Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde serbest vuruştan en fazla gol atan üçüncü futbolcu oldu.

Bu sayıda Tunuslu Saad Bguir ile Batna eşitlik içinde; her ikisi de 2020-2021 sezonundan bu yana serbest vuruşlardan 5 gol kaydetmeyi başardı.

Bu listede Batna ve Bguir'in önünde yalnızca Cristiano Ronaldo ile onun Nassr'daki eski takım arkadaşı Brezilyalı Anderson Talisca yer alıyor; her ikisi de 6 gol kaydetmeyi başardı.

Mourad Batna, Saad Bguir'i geçmek ve 2020-2021 sezonundan bu yana Roshn Ligi'nde serbest vuruşlardan en fazla gol atanlar listesinin zirvesinde Ronaldo ile Talisca'yı yakalamak için bir gole daha ihtiyaç duyuyor.

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