Video: Muhteşem bir dokunuşla... Yıldızları bir gecede iki kez tarih yazdı

Liverpool'un gelecek vaat eden yıldızı Rio N'Gomo, Premier Lig'de tek bir gecede iki tarihi rekor kırarak Reds'in tarihine adını yazdırdı.

Liverpool, Cumartesi akşamı Premier Lig'in 32. haftasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

Njomoa, 36. dakikada muhteşem bir vuruşla maçın ilk golünü attı, ardından 40. dakikada Mohamed Salah ikinci golü kaydetti.

Stats Foot hesabı, X platformu üzerinden N'Golo Kanté'nin Reds tarihine adını yazdırdığını belirtti. Kanté, "17 yaş 225 gün ile Liverpool tarihinin Premier Lig'de ikinci golünü atan en genç oyuncu oldu ve bu rekoru 17 yaş 238 gün ile kıran efsane Michael Owen'ı geride bıraktı."

Genç yıldız bununla yetinmedi, Anfield'da da tarihe geçti. Squawka istatistiklerine göre, Ekim 2012'den beri Raheem Sterling'in (17 yaş 317 gün) elinde bulunan rekoru kırarak, Premier Lig'de kendi sahasında gol atan en genç Liverpool oyuncusu oldu.

Liverpool, puanını 52'ye yükselterek beşinci sıraya yerleşti ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artırdı.