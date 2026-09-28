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MOHAMED SALAH EGYPTGetty Images
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Video: Muhammed Salah ve Hüsam Hasan krizine hükümet müdahalesi

Mısır - Angola
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Güney Sudan - Mısır
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Mısır - Güney Afrika
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Güney Afrika

Kriz sona erecek mi?

Muhammed Salah ve Hüsam Hasan krizi, Mısır Milli Takımı kampında yeni bir aşamaya girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, son günlerde Firavunlar'ın kaptanının Güney Sudan maçındaki yokluğu etrafında yaşanan tartışmalar ışığında, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmak için Bakan Cevher Nebil'in devreye girdiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Resmi Sözcüsü Muhammed eş-Şazlî, Bakan'ın krizin gelişmelerini doğrudan takip ettiğini vurgulayarak, Mısır futbol sistemine yeniden huzur ve istikrar kazandırmayı amaçlayan girişimlerin bulunduğunu belirtti.

eş-Şazlî, Modern kanalına yaptığı açıklamalarda, Bakanlık ve Bakan'ın milli takımla ilgili tüm ayrıntıları takip ettiğini söyledi. Son müdahalelerin, işlerin sakinliğe doğru ilerlemesine katkı sağladığını ve Güney Sudan maçı öncesinde milli takıma mümkün olan en iyi ortamın sağlanmasına özen gösterildiğini açıkladı.

Resmi sözcü, Bakan ile Muhammed Salah arasında sürekli bir iletişim bulunduğunu vurgulayarak, Mısır Milli Takımı kaptanının yalnızca futbol için değil, Mısır sporu için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Salah ile iletişimin yalnızca krizlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda hâlini hatırını sormayı, başarılarından dolayı kendisini tebrik etmeyi ve gerek önceki Avrupa tecrübesinde gerekse Türkiye Ligi'ne transferinin ardından karşılaşabileceği zorlukları ele almayı da kapsadığını açıkladı.

eş-Şazlî, Bakan'ın ayrıca Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida ile de milli takımın istikrarı ve Güney Sudan'da bulunan heyetin durumunun kontrol edilmesi konusunda görüşmeler yaptığını ifade etti.

Milli takımın dönüşünün ardından, tüm taraflar arasındaki durumu yatıştırmak ve Mısır futbol sistemine yeniden istikrar kazandırmak amacıyla daha kapsamlı girişimlerin başlayacağını vurguladı.

Bu gelişme, Muhammed Salah ile bir krizin varlığını reddeden Hüsam Hasan'ın açıklamalarıyla aynı zamana denk geldi. Hasan, oyuncunun Güney Sudan maçındaki yokluğunun, karşılaşmanın suni çim bir sahada oynanması nedeniyle kendisini korumak amacıyla gerçekleştiğini vurguladı.




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