Üst üste sekiz galibiyet, El Clasico zaferi, Avrupa'da kusursuz bir karne ve yıldız oyuncuların sözleşmelerinin birer birer yenilenmesi. Real Madrid'de her şey mükemmel görünüyor, asla tatmin olmayan José Mourinho'nun ruh hali hariç.

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Herkes Real Madrid'in sakin ve kutlama dolu bir atmosfer yaşamasını beklerken, Portekizli teknik adam son antrenmanda büyük bir öfke patlaması yaşadı ve antrenmanı hazırlamakta yavaş kaldıkları için teknik ekibine sert eleştiriler yöneltti. Bu sahne, antrenmanda bulunan oyuncuları ve gazetecileri şaşkına çevirdi.

AS'in antrenmanda tespit ettiğine göre Mourinho fazla beklemedi; sahanın ve malzemelerin zamanında hazır olmamasından duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi ve herkese net bir mesaj verdi: Takım galibiyetleri art arda sıralasa bile onun ekibinde gevşekliğe yer yok.

Teknik ekibin diğer üyeleri hemen her şeyi bırakıp oyuncuların, gazetecilerin ve hepsinden önemlisi hiç de şaka yapmayan hocalarının gözleri önünde antrenmanı mümkün olan en kısa sürede hazırlamaya koyuldu.

Bu olayın ardından antrenman başka bir sorun yaşanmadan olağan şekilde devam etti. Ancak günün en dikkat çeken görüntüsü goller ya da yetenek gösterileri değil, sezonun en iyi anlarında bile değişmeyen Mourinho'nun talepkâr doğasıydı.

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Real Madrid'i yeniden zirveye taşımak için İspanya'ya dönen teknik adam hâlâ tamamen aynı: Mükemmellikten azına razı olmuyor ve sonuçlar ne kadar olumlu olursa olsun bir eksiklik olduğunu hissettiğinde kimseyi azarlamaktan çekinmiyor.

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Real Madrid şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Tüm kulvarlarda üst üste sekiz galibiyet alan takım, Avrupa'daki kusursuz performansını sürdürdü ve El Clasico'yu da kazandı. Ayrıca Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler ve diğerleri son günlerde sözleşmelerini yeniledi; bu da soyunma odasındaki istikrarın açık bir göstergesi.

Ancak Mourinho söz konusu olduğunda bu sezon en iyi formunuzda olmanızın ya da rakiplerin büyük galibiyetleri kutluyor olmasının hiçbir önemi yok; azarlanmanız gerekiyorsa bir an bile tereddüt etmez.

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İspanya'ya dönüşünden bu yana hâlâ aynı olduğunu gösterdiği ilk sefer de bu değil. Portekizli teknik adam, üç puanı alamadığı her seferde herkese söyleyecek bir şeyler buldu. Madrid derbisindeki yenilginin ardından Wanda Metropolitano'daki yazıcı görüntüsü bu sezonun en dikkat çeken anı olsa da tek örnek değil.

Onun ayırt edici özelliklerinden biri de takımı iyi bir performans sergilemediğinde hakem kararlarından sık sık şikâyet etmesi. Her zaman "Negreira" kelimesini bahane olarak kullanıyor ve bu, işler kötü gittiğinde Portekizli teknik adamdan beklenen bir tavır haline geldi.

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Ancak şimdi durum tamamen farklı. Üst üste sekiz galibiyet alındı ve takım formunun zirvesinde. Buna rağmen Mourinho bu kez ne bir yenilgi ne de hakem yüzünden, antrenmanın hızlı bir şekilde organize edilmemesi nedeniyle öfkelendi.

Bu olay basit görünse de Mourinho'nun zihniyeti hakkında çok şey anlatıyor. O, büyük zaferlerin küçük ayrıntılardan doğduğuna ve antrenmandaki her gevşekliğin ileride maçlarda gevşekliğe dönüşebileceğine inanan bir teknik adam. Bu yüzden takım en iyi günlerini yaşasa bile hiçbir rehavete izin vermiyor.

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Sonuç olarak Mourinho'nun mesajı herkese ulaşmış görünüyor: Real Madrid'de kazanmak yetmez; saha içinde ve dışında, her dakika büyük bir ciddiyet ve disiplinle çalışarak kazanmak gerekir.