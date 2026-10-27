José Mourinho dizinin kıkırdağını riske atıp Camp Nou'nun tam ortasında dizlerinin üzerine çökmeye karar verdiğinde, bilin ki büyük bir olay yaşanmıştır. Bunu yirmi yıl önce Drogba'nın golünü kutlarken yapmıştı ve son El Clasico'da yeniden tekrarlamak için geri döndü. Aralarında yirmi yıl olan iki kare, ama ikisi de aynı meydan okuma mesajını taşıyor.

Portekizli teknik adamın en meşhur hareketlerinden biri yeniden gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi anılarını akıllara getiren bir karede, José Mourinho bir kutlama için Camp Nou sahasında dizlerinin üzerine çöktü; tıpkı 2006 yılında yaptığı gibi. Bu stadyumla ilişkisinin hâlâ eskisi kadar kızgın olduğunu kanıtladı.

Efsanenin doğduğu gece

Hikâye 31 Ekim 2006'ya, Barcelona ile Chelsea arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan ağır sıklet bir maça dayanıyor; Mourinho ile Barça arasındaki futbol savaşının zirvede olduğu bir döneme.

O çılgın gece dramatik bir senaryonun ardından 2-2 beraberlikle sona erdi. Barça'nın şu anki spor direktörü ve Mourinho'nun Avrupa şampiyonu Porto'daki en sadık adamlarından biri olan Deco, Barça adına skoru açtı.

Frank Lampard skoru eşitledi, ardından Eidur Gudjohnsen Barcelona'yı yeniden öne geçirdi ve herkes galibiyetin Katalanların olacağını düşündüğü sırada, Fildişili pars Didier Drogba uzatma dakikalarında sahneye çıkarak beraberliği kaptı.

Chelsea o dönemde ürkütücü bir futbol makinesiydi; Messi ve Ronaldinho ile donatılmış, o sıralar Frank Rijkaard önderliğinde Avrupa şampiyonu olan Barcelona'dan daha fazla fırsat üretti. Rijkaard, evvelki gün henüz Spotify müzik sahnesine dönüşmemiş olan Camp Nou'nun başkanlık locasında hazır bulunuyordu.

Bugün Courtois'yla tekrarlanan tuhaf bir tesadüfle, o dönemde Chelsea, kariyerini neredeyse bitirecek olan bir kafatası kırığı nedeniyle efsanevi kalecisi Petr Cech'ten yoksundu; yerini Portekizli Hilário aldı. Drogba, Robben, Lampard, Ballack ve diğerlerinden oluşan bir yıldızlar topluluğunu barındıran bir takımdaydı.

Unutulmaz diz

Drogba'nın golünün ardından Mourinho patladı; maç öncesinde hakemliği eleştirmiş, ardından beraberlik golünü Camp Nou'da ünlü diz kaymasıyla kutlamıştı. Bu hareket Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ikon hâline geldi.

Ve neredeyse tam 20 yıl sonra, bu ayın 25 Ekim'inde, Portekizli teknik adam son El Clasico'nun karesinde aynı sahada bir kez daha dizlerinin üzerine çökmek için geri döndü.

Ama bu kez yeni bir dokunuş ekledi; rock efsanesi Mick Jagger tarzında dilini çıkardı. Sanki Camp Nou'daki her şey kulaklarına bir tatlı müzikmiş gibi, sanki o stadyumun Spotify'ıymış da en sevdiği melodiyi çalıyormuş gibi: tartışma yaratmak ve tribünleri tutuşturmak.



