24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1081487923.jpgAnadolu Agency

Çeviri:

Video: Mourinho gazeteciler arasında rekabeti körükledi: Kimin daha güçlü kaynakları olduğunu göreceğiz

J. Mourinho
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

Portekizli, olağanüstü açıklamalarıyla geri dönüyor

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, kraliyet takımına ikinci kez dönüş yaptıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında hazır bulunan gazeteciler arasında özel bir rekabet başlattı.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin ikinci haftasında yarın oynayacağı Espanyol maçıyla sezona başlamaya hazırlanıyor. İlk hafta oynanacak Real Sociedad karşılaşması ise ertelenmişti.

Bu, Portekizli teknik direktörün kraliyet takımının başındaki ikinci döneminde yöneteceği ilk resmi maç olacak. Mourinho, sezona hazırlanmak için bu yaz birkaç hazırlık maçı çalıştırmıştı.

Basın toplantısında bir gazeteci, Mourinho'ya Espanyol maçına çıkacağı ilk on birini belirleyip belirlemediğini ve bazı oyunculara kadrodaki durumlarını bildirip bildirmediğini sordu.

Ancak Mourinho'nun yanıtı şaşırtıcı oldu. "AS" gazetesinin aktardığına göre, gülerek şunları söyledi: "Bakalım hanginizin, ilk on biri açıklanmadan önce onu öğrenmek için daha güçlü kaynakları var göreceğiz."

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Şunları ekledi: "Oyuncular yarın kimin oynayacağını zaten biliyor. Ben bilgileri saklayan türden bir teknik direktör değilim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk on biri kendim açıklamayacağım, ama belki birkaç saat sonra bilgi edinebilirsiniz."

İlk on birin dışında Mourinho, ilk resmi basın toplantısında gazetecilerin birçok sorusunu da yanıtladı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin