Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, kraliyet takımına ikinci kez dönüş yaptıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında hazır bulunan gazeteciler arasında özel bir rekabet başlattı.

Real Madrid, İspanya Ligi'nin ikinci haftasında yarın oynayacağı Espanyol maçıyla sezona başlamaya hazırlanıyor. İlk hafta oynanacak Real Sociedad karşılaşması ise ertelenmişti.

Bu, Portekizli teknik direktörün kraliyet takımının başındaki ikinci döneminde yöneteceği ilk resmi maç olacak. Mourinho, sezona hazırlanmak için bu yaz birkaç hazırlık maçı çalıştırmıştı.

Basın toplantısında bir gazeteci, Mourinho'ya Espanyol maçına çıkacağı ilk on birini belirleyip belirlemediğini ve bazı oyunculara kadrodaki durumlarını bildirip bildirmediğini sordu.

Ancak Mourinho'nun yanıtı şaşırtıcı oldu. "AS" gazetesinin aktardığına göre, gülerek şunları söyledi: "Bakalım hanginizin, ilk on biri açıklanmadan önce onu öğrenmek için daha güçlü kaynakları var göreceğiz."

Şunları ekledi: "Oyuncular yarın kimin oynayacağını zaten biliyor. Ben bilgileri saklayan türden bir teknik direktör değilim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk on biri kendim açıklamayacağım, ama belki birkaç saat sonra bilgi edinebilirsiniz."

İlk on birin dışında Mourinho, ilk resmi basın toplantısında gazetecilerin birçok sorusunu da yanıtladı.

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