Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin ilk haftasından ertelenen ve yarın çarşamba akşamı «Santiago Bernabeu» stadında oynanacak Real Sociedad karşılaşması öncesindeki basın toplantısına mizahi bir dokunuş kattı.

Mourinho, toplantı sırasında bir gazeteciyle iletişim halinde olduğuna değinmiş, ardından hazır bulunanların kahkahaları arasında konuyu yeniden gündeme getirmişti.

«Cope» radyosundan bir gazeteciye hitap eden Mourinho şunları söyledi: «Çok fazla kaynağın var ve iyi şeyler söylüyorsun, ama benim hakkımda kötü konuşursan, çok dikkatli ol; peşine düşerim.»

Portekizli teknik adamın açıklamaları, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki güçlü çıkışını sürdürmeyi ve taraftarları önünde yeni bir galibiyet elde etmeyi hedeflediği, merakla beklenen Real Sociedad karşılaşması öncesinde neşeli bir ortamda geldi.

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Karşılaşma, açılış haftasında Espanyol'u 2-1 mağlup ettiği zorlu maçın ardından üst üste ikinci galibiyetini almak ve Mourinho yönetiminde güçlü çıkışını sürdürmek isteyen Kraliyet ekibi için büyük önem taşıyor.

Real Madrid, ligde erken başlayan rekabette Elche'yi 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek yola çıkan Barcelona karşısında, ev sahibi olma ve taraftar faktörünü değerlendirerek üç yeni puan toplamayı ve puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi umuyor.

Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşması, Kraliyet ekibinin bazı oyuncularının 2026 Dünya Kupası'nın son aşamalarında yer alması nedeniyle ilk haftadan ertelenmiş, ardından maça yeni bir tarih belirlenmişti.