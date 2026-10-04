Güney Afrika Milli Takımı Teknik Direktörü Pitso Mosimane, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan karşısındaki üstünlüğünü sürdürerek ülkesinin milli takımını Mısır karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı. İki ülkenin önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıkları kapsamında, bugün pazar akşamı Kahire Stadı'nda oynanan hazırlık maçında taraflar karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu ve topa belirgin biçimde sahip oldu. Güney Afrika Milli Takımı ise geri çekilerek savunma düzenine ve kontra ataklara dayalı bir oyun oynadı; ardından oyunun gidişatına ters düşen maçın tek golünü bulmayı başardı.

Güney Afrika'nın golü 51. dakikada Bongokuhle Dithejane'den geldi. Mısır savunmasının arkasına atılan uzun bir topla başlayan hızlı bir kontra atağı değerlendiren Dithejane, Mısır kalecisi Mustafa Shoubir'in kalesinden hatalı çıkışının ardından kolay bir pozisyonda topu ağlara gönderdi.









Mısır Milli Takımı, ikinci yarının geri kalanında maça dönmeye çalıştı ve beraberlik golü arayışıyla hücum girişimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle oyuna sonradan giren Hamza Abdelkarim'in katılımının ardından, sahaya çıktığı andan itibaren takımın en aktif oyuncularından biri olarak öne çıkan oyuncu, Güney Afrika savunması için belirgin bir tehlike oluşturdu.

Mısır Milli Takımı'nın en net fırsatı 71. dakikada geldi. Hamza Abdelkarim bir orta topunda yükselerek kaleye doğru güçlü bir kafa vuruşu yaptı, ancak kaleci Ricardo gösterdiği performansla topu güçlükle çıkardı ve Güney Afrika Milli Takımı'nın üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Mısır Milli Takımı için bir diğer tehlikeli fırsat ise maçın son saniyelerinde geldi; bir köşe vuruşunun ardından yaşanan Güney Afrika kaynaklı karışıklığın ardından İbrahim Adel'in ceza sahası içinden yaptığı şutta top üst direğe çarptı.

Mısır Milli Takımı, topa sahip olma üstünlüğünü ve hücum baskısını beraberlik golüne çeviremedi ve karşılaşma Güney Afrika'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu maç, Mısır'ın topa sahip olmadaki üstünlüğüne rağmen konukların Mısır'ın hatalarını değerlendirme kabiliyetini ortaya koyan karşılaşmalardan biri oldu.

Mosimane, Hossam Hassan karşısındaki üstünlüğünü yeniledi. İki teknik direktör daha önce 3 kez karşılaşmıştı; o dönemde Güney Afrikalı teknik direktör Mısır'ın Ahly takımını çalıştırıyordu, Hossam Hassan ise El-Ittihad El-Sakandari'nin teknik direktörüydü. Daha önceki üç karşılaşmanın tamamı Mosimane'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki ilk iki resmi maçında 4 puan toplamıştı; Angola ile golsüz berabere kaldıktan sonra Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etmişti.

İki milli takım arasındaki son resmi karşılaşma, 2025 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasına dayanıyor; o maçta Mısır Milli Takımı 1-0'lık galibiyet elde etmeyi başarmıştı.



